Thiago oder nix! FC Bayern-Star kommt nach Buchloe

Für Fans des FC Bayern München sind sie Pflichttermine wie Heimspiele in der Allianz Arena: die jährlichen Fanclub-Adventsfeiern, zu denen mit etwas Glück ein Star höchstpersönlich vorbei schaut. Vor zwei Jahren ergatterte der Babenhausener Fanclub eines der begehrten Meet & Greets mit Jérôme Boateng , heuer darf man sich im Ostallgäu freuen. Kommenden Sonntag heißt es in Buchloe: Thiago oder nix!

21.07.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Krise beim FC Bayern München: Dünnhäutige Verantwortliche wie Uli Hoeneß, Ikonen wie Thomas Müller mit Ladehemmung und die Siege kommen – wenn überhaupt – nur mühselig zustande. Doch Adi Kaufmann aus Buchloe bringt das nicht aus der Ruhe. Dabei ist er Vorsitzender des Fanclubs Gute Freunde Erpfting. „Ich nehme das locker. Es ist gut, wenn Konkurrenz da ist, denn über Spiele wie zuletzt gegen Dortmund können wir uns doch alle freuen“, sagt er. Nun freut er sich umso mehr, dass heuer zur Weihnachtszeit ein Bayernspieler den Fanclub besucht:

Edeltechniker Thiago kommt am nächsten Sonntag, 2. Dezember, in die Alp-Villa nach Buchloe.

Es ist das erste Mal, dass der vor 15 Jahren gegründete Club einen Bayern-Spieler zu Gast hat. Als Kaufmann dies im Internet bekannt gab, hatte er binnen zwei Stunden 800 Likes oder Anfragen. „Da haben wir es wieder aus dem Netz genommen“, berichtet Kaufmann. Er hat den Fanverein mitgegründet und ist seitdem Vorsitzender. „Meine Kinder drängten mich dazu“, erzählt der 57-jährige Soldat im Ruhestand.

So ging's beim Boateng-Besuch 2016 im Unterallgäu ab:

Adi Kaufmann aus Buchloe, Vorsitzender des Fan-Clubs Bayern München Erpfting. Bild: Markus Frobenius

Dabei sei er schon seiner Jugend Anhänger des FCB: Sein erstes Spiel erlebte er 1976 im Olympiastadion – damals noch mit den heutigen Legenden Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Hoeneß, Sepp Maier, Gerd Müller oder „Katsche“ Schwarzenbeck. Den „Bomber der Nation“ traf er sogar vor fünf Jahren: „Er kommt ja aus Nördlingen und hat sich über meinen Dialekt gefreut“, sagt Kaufmann.

Nicht mit seiner Frau Julia, sondern mit den FCB-Fans kann Thiago am Sonntag in Buchloe anstoßen. Bild: Matthias Balk/dpa

Seit 1978 besuchte er regelmäßig Heimspiele der Bayern. „Aber es wurde immer schwieriger, Karten zu bekommen“. Mit dem Fanclub geht das einfacher, wenngleich die Mitglieder – von Denklingen bis Kaufering und von Germaringen bis Langerringen – vor allem wegen der Atmosphäre und dem Flair bei den Spielen dabei sind und sich auch abseits des Stadionbesuchs engagieren.

So organisiert der Verein etwa ein Turnier mit zwölf befreundeten Fanclubs oder besucht die Bayern-Erlebniswelt. Vor allem Kinder sollen sich dabei wohlfühlen. Zudem fahren die 276 Mitglieder – Tendenz steigend – nicht nur zu Spitzenspielen oder Partien der Champions League, sondern bewusst auch zu vermeintlich kleinen Gegnern: „Egal ob Mainz oder London, bei den Kindern ist die Freude immer riesengroß“, erklärt Kaufmann.

Dabei hat er selbst schon die vergangenen fünf Final-Teilnahmen des FCB in der Champions League miterlebt.

Furchtbares und Traumhaftes

Die Last-Minute-Niederlage 1999 gegen Manchester United in Barcelona („das war furchtbar“), den Sieg 2001 gegen den FC Valencia in Mailand, die Niederlage 2010 in Madrid gegen Inter Mailand und das verlorene „Finale dahoam“ 2012 gegen den FC Chelsea – aber dann schließlich 2013 auch den Triumph in London gegen Borussia Dortmund („endlich gewonnen“). „Ich schaue mir fast alle Endspiele live an, auch wenn Bayern nicht mitspielt“, berichtet Kaufmann. Doch wenn seine Mannschaft dabei ist und auch noch gut spielt, sei es natürlich noch besser. Wie 2013, wo schon im Halbfinale der FC Barcelona in zwei Spielen mit 7: 0 abgefertigt wurde: „Das war ein Traum“, erinnert sich der Buchloer.

Es sind noch Plätze frei

Am Sonntag bekommt er nun „Thiago live“ nach Buchloe. „Das ist unsere Premiere: Beim sechsten Versuch haben wir einen Spieler vom FCB zugeteilt bekommen.“ Weil am Sonntag mit einem großen Andrang gerechnet wird, kommen schon vor der Veranstaltung Mitarbeiter von Bayern München in der Alp-Villa vorbei, um sich von der Organisation und der Sicherheit zu überzeugen. Das kleine Vereinsheim in Erpfting kam für die Veranstaltung nicht infrage.

Thiago wird dann gegen 12 Uhr erwartet. Rund 400 Plätze stehen in der Alp-Villa den Fans zur Verfügung. Dabei werden natürlich die Vereinsmitglieder bevorzugt, daneben auch Mitglieder aus befreundeten Fanclubs.

Autogramme für die Besucher

Kaufmann will auch Familien, Kindern und anderen Fans die Möglichkeit geben, den brasilianischen Edeltechniker persönlich zu sehen oder Autogramme zu ergattern. Deshalb seien noch rund 150 Plätze frei. Einlass ist bereits ab 10 Uhr.

Klar, dass der Besuch des Stars für Kaufmann der Saison-Höhepunkt als Bayern-Fan ist. Deshalb zeigt er sich auch in der momentanen vermeintlichen Krisenzeit bescheiden: „Wir werden uns auch mit dem DFB-Pokal zufriedengeben.“