England, USA und Japan siegen zum Auftakt

Europameister England ist mit einem mühevollen Erfolg gegen Neuling Haiti in die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gestartet.

22.07.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Dank eines im zweiten Anlauf verwandelten Handelfmeters von Georgia Stanway (29. Minute) vom FC Bayern München gewann das Team von Trainerin Sarina Wiegman in Brisbane gegen den Außenseiter mit 1:0 (1:0). Den ersten Versuch der Mittelfeldspielerin hatte Haitis Torfrau Kerly Theus pariert, sich aber zu früh von der Torlinie wegbewegt, weshalb der Elfmeter wiederholt werden musste.

In der Schlussphase verhinderte Englands Torhüterin Mary Earps vor 44.369 Zuschauern mit einer Glanzparade den möglichen Ausgleichstreffer durch Roseline Eloissaint (81.) und damit einen Fehlstart in der Gruppe D.

Im anderen Spiel der Gruppe kam auch Dänemark zu einem knappen Erfolg. Die Skandinavierinnen feierten durch einen Treffer von Amalie Vangsgaard in der 90. Minute in Perth einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen China.

USA startet standesgemäß

Auch Titelverteidiger USA ist standesgemäß mit einem Sieg in die WM der gestartet. Der viermalige Weltmeister setzte sich im Eden Park von Auckland mit 3:0 (2:0) gegen WM-Debütant Vietnam durch. Sophia Smith traf vor 41.107 Zuschauern in der ersten Hälfte doppelt (14./45.+7 Minute) für das klar überlegene US-Team. Vietnams Torhüterin parierte einen Foulelfmeter von Alex Morgan (44.).

In der zweiten Hälfte kam Megan Rapinoe als Einwechselspielerin zu ihrem 200. Länderspieleinsatz, vergab aber wie ihre Mitspielerinnen einige hochkarätige Torchancen. US-Kapitänin Lindsey Horan markierte schließlich den Endstand (77.). Das Team von Trainer Vlatko Andonovski trifft in der Gruppe E noch auf den Finalgegner von 2019, die Niederlande, sowie den WM-Debütanten Portugal.

Auch Japan souverän

Auch Japan startete mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier. Der Weltmeister von 2011 besiegte im neuseeländischen Hamilton den deutschen Testspiel-Schreck Sambia mit 5:0 (1:0). Hinata Miyazawa (43. Minute/62.) mit einem Doppelpack sowie die Ex-Leverkusenerin Mina Tanaka (55.), Jun Endo (71.) und Riko Ueki (90.+11) per Foulelfmeter sorgten mit ihren Toren für den sicheren Auftakterfolg in der Gruppe C.

Bei Sambia, das kürzlich in einem Testspiel in Fürth gegen die deutsche Nationalmannschaft mit 3:2 gewonnen hatte, sah Torhüterin Catherine Musonda (90.+7) die Rote Karte.

