Tor-Jubiläum für Thomas Müller: 50. Tor in der Champions League

Thomas Müller hat in der Champions League sein 50. Tor in Europas Königsklasse geschossen. Die besten deutschen Champions-League-Torschützen im Überblick.

08.12.2021 | Stand: 21:58 Uhr

Nationalspieler Thomas Müller hat in der Champions League ein Tor-Jubiläum feiern dürfen. Der 32-Jährige vom FC Bayern München erzielte am Mittwoch mit dem 1:0 gegen den FC Barcelona sein 50. Tor in Europas Fußball-Königsklasse. Müller, der beste deutsche Torschütze, zog in der Gesamtrangliste mit dem Franzosen Thierry Henry auf Rang sieben gleich.

Die besten deutschen Champions-League-Torschützen:

Spieler Vereine/Toranzahl Tore gesamt

Thomas Müller FC Bayern München 50

Mario Gomez VfB Stuttgart/3, FC Bayern/23 26

Marco Reus Borussia Dortmund 21

Lesen Sie auch

Champions League Lewandowski vor 100. Champions-League-Spiel: Auch das 100. Tor ist in Sicht

Michael Ballack FC Bayern/3, Chelsea/4, Bayer Leverkusen/9 16

Miroslav Klose Werder Bremen/5, FC Bayern/9 14

Leroy Sané FC Schalke 04/1, Manchester City/6, FC Bayern München/7 14

Timo Werner RB Leipzig/7, FC Chelsea/7 14

Carsten Jancker FC Bayern München 13

Lukas Podolski FC Bayern/3, Arsenal/8, Galatasaray/2 13

Mario Götze FC Bayern/9, Borussia Dortmund/3 12

Mehmet Scholl FC Bayern München 12

Bastian Schweinsteiger FC Bayern München 12