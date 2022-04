"Toter Riese": Internationale Pressestimmen zum FC Bayern-Aus in der Champions League

Der FC Bayern München fliegt im Viertelfinale aus der Champions League. Von "toter Riese" bis "historisches Villarreal" - hier internationale Pressestimmen.

13.04.2022 | Stand: 07:13 Uhr

Die internationalen Pressestimmen zum Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Villarreal schwanken zwischen Verwunderung und Begeidsterung für Villarreal Ein Überblick über Reaktionen und die Presseschau zur Niederlage der Bayern im CL-Viertelfinale.

„Ein Tor Chukwuezes in letzter Minute reicht dem Team von Unai Emery, um eine der goldensten Seiten seiner Geschichte zu schreiben.“ El Mundo Deportivo

„Villarreals Vorhängeschloss war stärker als der FC Bayern. Die spanische Mannschaft hat das Halbfinale erreicht, nachdem sie die Miseren des konstantesten Teams der vergangenen Jahre in der Champions League offengelegt hat, eines Teams, das von einer internen Krise erschöpft ist, die auf einen Zykluswechsel hindeutet.“ El País

Marca: „Villarreal wird in goldenen Lettern geschrieben! Historisches Einziehen des U-Bootes in das Halbfinale der Champions League. Was für ein Abend, was für eine Begeisterung.“ Marca

„Chukwueze macht den Wahnsinn perfekt. Villarreal torpediert Bayern in der 87. Minute. Es waren 95 Minuten des Leidens, und das Tor Chukwuezes wird in die Geschichte des „Gelben U-Boots“ eingehen.“ AS

„Toter Riese! Bayern München kracht aus der Champions League“ Mirror

„Villarreal beeindruckend! Bayern München aus der Champions League ausgeschieden“ Corriere dello Sport

Pressestimmen zum FC Bayern: "95 Minuten des Leidens"

„Historisches Villarreal! Bayern eliminiert“ Tuttosport

"Eine Blamage war es gegen den FC Villarreal vor allem deshalb, weil den Bayern in einem schwachen Spiel (0:1, gefühlt 0:3) und einem mäßigen Spiel (1:1) insgesamt viel zu wenig einfiel gegen den biederen, aber konterstarken Europa-League-Sieger." Bild

"Zu - internationalen - Großtaten sind die Bayern der Gegenwart einfach nicht gut genug. Die schwankenden Leistungen speziell in 2022 führten fast schon direkt hin zu diesem Misserfolg. Es gibt für dieses Scheitern aktuelle und grundsätzliche Gründe. (...) An der Säbener Straße werden nun sehr direkte Fragen gestellt werden. Sie verlangen schonungslose, sehr perspektivische Antworten und professionelle Reaktionen." Kicker

"Bezeichnend, dass einige vermeintliche Leistungsträger schon seit mehreren Wochen sportlich abtauchen, wenn es darauf ankommt. Nicht nur Leroy Sané und Serge Gnabry, auch Thomas Müller und Joshua Kimmich. Um nur ein paar zu nennen. Bezeichnend auch, dass nach dem Spiel nur vereinzelte Spieler vor die Südkurve gingen und sich bei den Fans für den besten Support seit Jahren bedankten. Sieht so wirklich eine gefestigte Einheit aus?" Sport1

""Gelbes U-Boot Villarreal versenkt auch Bayern" Kronenzeitung