Tottenham Hotspur feuert Star-Trainer Mourinho

Kurz vor dem Finale im Ligapokal entlässt Tottenham Hotpur Trainer José Mourinho. Der Verein steht in der Premier League derzeit auf Rang sieben.

19.04.2021 | Stand: 12:28 Uhr

Wenige Tage vor dem Finale im Ligapokal hat der englische Fußball-Erstligist Medienberichten zufolge seinen Trainer José Mourinho entlassen. Das berichteten mehrere britische Medien, darunter der Sender Sky News, am Montag. Der Londoner Verein steht in der Premier League derzeit nur auf Rang sieben - damit würden die Spurs den Europapokal verpassen.

Kurz vor der Entlassung von José Mourinho bestätigt Tottenham Hotspur Teilnahme an der Super League

In der Europa League war der Club trotz eines Hinspielerfolgs am kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb gescheitert. Nur wenige Stunden vor der Entlassung Mourinhos hatte der Verein seine Teilnahme an der umstrittenen Super League bestätigt.

Mourinho, der mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, war seit November 2019 Trainer der Spurs.