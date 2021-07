Bayern startet unter Nagelsmann ins Training

Vorstellung: Bevor Nagelsmann seine Spieler erstmals an der Säbener Straße auf das Feld schickt, stellt sich der 33-Jährige um 11 Uhr in einer Video-Pressekonferenz den Medien vor. Der in Landsberg am Lech geborene Coach hatte bereits mehrfach betont, dass der Job bei Bayern ein Kindheitstraum sei. Früher hatte er in Bayern-Bettwäsche geschlafen. Nun arbeite er bei dem Weltverein, und das auch noch nahe seiner Heimat. "Natürlich muss ich mich manchmal kneifen."