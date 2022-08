Trauer über Tod von Basketball-Ikone Bill Russell

"Bill Russell ist einer der größten Athleten in unserer Geschichte - ein Allzeit-Champion der Champions und ein guter Mann und großartiger Amerikaner, der alles getan hat, was er konnte, um das Versprechen eines Amerikas für alle Amerikaner einzulösen", schrieb US-Präsident Joe Biden.

Der erfolgreichste NBA-Profi der Geschichte war im Alter von 88 Jahren friedlich an der Seite seiner Frau Jeannine gestorben, wie Russells Familie am 31. Juli auf seinem offiziellen Twitterkanal mitteilte. "Heute haben wir einen Giganten verloren. So groß wie Bill Russell war, sein Vermächtnis reicht darüber hinaus - sowohl als Spieler als auch als Person", twitterte der frühere US-Präsident Barack Obama.

Bill Russell won a record 11 NBA championships and earned five MVP awards. He is one of only four players to be named to all four NBA anniversary teams (25th, 35th, 50th and 75th).



