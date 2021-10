Malaysier siegt bei spektakulärem Treppenlauf auf das Empire State Building

1.576 Stufen und 320 Höhenmeter sind beim Rennen durchs Treppenhaus des Empire State Buildings zu erklimmen. Der Wettkampf fand am Dienstag zum 43. Mal statt.

27.10.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Der sogenannte ESB-Run-Up, ein Lauf auf das Empire State Building, fand am Dienstag zum 43. Mal statt. Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr waren heuer 200 Teilnehmer aus aller Welt am Start. Der Malaysier Wai Ching Soh kam nach 10 Minuten und 46 Sekunden als Erster ins Ziel. Bei den Frauen gewann Cindy Harris in 14:01 Minuten.

Deutscher Thomas Dold ist Rekordsieger

Der deutsche Thomas Dold ist Rekordsieger des Laufs. Der Baden-Württemberger gewann zwischen 2006 und 2012 den prestigeträchtigsten Treppenlauf der Welt gleich sieben Mal hintereinander. Den Streckenrekord hält allerdings der Australier Paul Crake, der 2003 nur 9 Minuten und 33 Sekunden bis zur Aussichtsplattform des Wolkenkratzers benötigte.

Thomas Dold bei seinem siebten Sieg beim ESB-Run-Up im Jahr 2012. Bild: Stephen Chernin, dpa (Archiv)

Bei den Frauen war Suzy Walsham zehnmal die Schnellste. Doch die Bestzeit hat Andrea Mayr seit 2006 inne. Die Österreicherin brauchte damals nur 11:23 Minuten für die 1.576 Stufen.

Lesen Sie auch: Fan gibt Rekord-Ball von NFL-Superstar Tom Brady zurück und wird belohnt