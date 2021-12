Löwen-Hammer: TSV 1860 wirft Kapitän Mölders aus dem Kader

Hammer bei den Löwen: Der TSV 1860 München hat seinen Kapitän Sascha Mölders aus dem Kader gestrichen. So begründet der Fußball-Verein seine Entscheidung.

07.12.2021 | Stand: 08:50 Uhr

Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat mit sofortiger Wirkung seinen Kapitän Sascha Mölders aus dem Kader geworfen. Der Verein begründete die Entscheidung am Montag in einer Mitteilung auf seiner Internetseite mit "einer fortlaufenden Analyse der vergangenen Wochen". Deswegen hätten die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, "dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird". Trainer der Blau-Weißen ist Michael Köllner.

Routinier Mölders reagierte perplex auf die Nachricht. "Ich bin schockiert", schrieb der 36-Jährige auf seinem Instagram-Account. Er sei auf dem Trainingsgelände gewesen und dort sei ihm mitgeteilt worden, "dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll bzw. individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht", so der Stürmer. Als Kapitän wünsche er der Mannschaft nur das Beste.

Sascha Mölders spielt seit 2016 bei den Löwen

Mölders hatte die 60er noch am Samstag beim 2:5-Heimdebakel gegen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg als Kapitän aufs Feld geführt. Der 36-Jährige spielt seit 2016 bei den Löwen und hat noch einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

