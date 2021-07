Die viermalige Olympiasiegerin Simone Biles ist bereits wegen mentaler Probleme aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen. Jetzt hat sie auch Turn-Finals abgesagt.

28.07.2021 | Stand: 08:38 Uhr

Die viermalige Rio-Olympiasiegerin Simone Biles hat ihre weiteren Starts in den Turn-Finals bei den Sommerspielen in Tokio abgesagt. Der US-Turnverband nannte am Mittwoch medizinische Gründe für die Entscheidung, Biles war am Vortag wegen mentaler Probleme aus dem Team-Wettbewerb ausgestiegen.

