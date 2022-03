"Glückslos" für den FC Bayern? Das sind die Ergebnisse der Viertelfinal-Auslosungen der Champions League

Heute Mittag wurden die Partien des Viertelfinales der UEFA Champions League 2021/22 ausgelost. Wer spielt gegen wen? Die Paarungen im Überblick.

18.03.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Heute um 12 Uhr wurden die Viertelfinal-Spiele der Champions League ausgelost. Acht Teams aus vier Ländern haben sich für das Viertelfinale qualifiziert - darunter der FC Bayern München. Wer spielt gegen wen? In diesem Artikel finden Sie die Paarungen und Ergebnisse der Ausziehung.

Der FC Bayern konnte sich im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League erfolgreich mit 2:0 gegen RB Salzburg durchsetzen. Am Freitag blickten die Münchner gespannt in die Schweiz. Am Mittag wurden am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) die Viertelfinal-Paarungen der Champions League ausgelost. (Lesen Sie auch: Lewandowski bricht beim FC Bayern Training ab - Was ist ihm passiert?)

Paarungen für das Viertelfinale der UEFA Champions League

Wer spielt im Viertelfinale der UEFA Champions League gegen wen? Die Paarungen im Überblick:

FC Chelsea - Real Madrid Manchester City - Atlético Madrid FC Villareal - FC Bayern München Benfica Lissabon - FC Liverpool

Das Spiel der Hinrunde wird bei der erst genannten Mannschaft ausgetragen, das Rückrundenspiel bei der zweiten Mannschaft. Das heißt, dass der FC Bayern erst in Villareal ran muss, danach wird in München gespielt.

Ergebnisse der Auslosung für das Halbfinale

Gewinner Viertelfinale 2 - Gewinner Viertelfinale 1 Lesen Sie auch Fußball Übertragung: So sehen Sie die Champions League 2021/22 im TV oder Live-Stream Gewinner Viertelfinale 4 - Gewinner Viertelfinale 3

Wenn der FC Bayern im Viertelfinale gewinnt, muss er im Halbfinale gegen Benfica Lissabon oder den FC Liverpool spielen.

Auslosung des Champions League Finales

Gewinner Halbfinale 2 - Gewinner Halbfinale 1

Im Finale könnten die Bayern auf den FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City oder Atlético Madrid treffen.

Viertelfinale der Champions League: Gegen diese Mannschaften hätte der FC Bayern spielen können

Die sieben anderen Mannschaften im Viertelfinale sind namhaft, aber unterschiedlich stark. Aus der englischen sowie aus der spanischen Liga sind jeweils noch drei Teams dabei. Ein möglicher Gegner im Halbfinale ist dann Benfica Lissabon aus Portugal, gegen den die Bayern bereits in der Gruppenphase gespielt und beide Partien gewonnen haben.

Die Mannschaften im Viertelfinale der Champions League sind:

FC Bayern München

FC Chelsea (Titelverteidiger)

FC Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Atlético Madrid

FC Villareal

Benfica Lissabon

Im Finale gegen Manchester City hat der FC Chelsea hat letztes Jahr die Champions League gewonnen. Der englische Club trifft im Viertelfinale auf Real Madrid. Bild: Nick Potts, dpa (Archivbild)

Wann findet das Viertelfinale der Champions League statt?

Die Viertelfinal-Spiele der Champions League werden am 5. und 6. April und am 12. und 13. April ausgetragen. Das Champions League-Finale findet am 28. Mai im Stade de France in Paris statt. Um das Finale zu erreichen, müsste der FC Bayern das Viertelfinale und das Halbfinale gewinnen. Bei beiden Runden gibt es ein Hin- und Rückspiel. (mit dpa)

