So sehen Sie den Formel 1-GP in Saudi Arabien heute live im TV und als Stream

Das Formel 1-Rennen heute in Saudi Arabien wird live im TV und als Livestream im Internet gezeigt - aber nicht von RTL. Hier alle Infos.

19.03.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Nächste Station im Rennkalender der Formel 1 2023. Heute steht der Große Preis von Saudi-Arabien 2023 an und deutsche Fans werden vor allem darauf schauen, wie sich Nico Hülkenberg in seinem zweiten Rennen in Jeddah - manchmal auch Dschidda geschrieben - schlagen wird. Wo kann ich die Formel 1 in Saudi Arabien live im TV sehen? Überträgt RTL das Rennen im Free-TV? Und wie sind die Uhrzeiten und Sendetermine? Hier der Überblick.

Uhrzeit Rennen heute: Wann läuft der Saudi Arabien-GP im TV und als Stream?

1. Training: Freitag, 17. März 2023, ab 14.30 Uhr

2. Training: Freitag, 17. März 2023, ab 18 Uhr

3. Training: Samstag, 18. März 2023, ab 14.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 18. März 2023, ab 18 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. März 2023, ab 18 Uhr

Wer zeigt den Großen Preis von Saudi Arabien live im TV?

Training, Qualifying und F1-Rennen in Saudi Arabien werden in Deutschland vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sascha Roos wird alle Sessions live kommentieren und dabei von Ex-Rennfahrer und Experte Ralf Schumacher unterstützt. Vor Ort stehen Moderator Peter Hardenacke und Experte Timo Glock vor der Kamera. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen begleiten.

Kann ich die Formel 1 in Saudi Arabien auch bei RTL im Free-TV sehen?

Nein. RTL zeigt die Formel 1 an diesem Wochenende nicht. Überhaupt wird der Kölner Sender 2023 keine Formel 1 mehr live im Free-TV oder als Stream im Internet zeigen. „Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte", hieß es im Januar.

Das ist die Startaufstellung beim Saudi-Arabien-GP heute

Reihe 1: Sergio Perez & Fernando Alonso

Reihe 2: George Russell & Carlos Sainz

Reihe 3: Lance Stroll & Esteban Ocon

Reihe 4: Lewis Hamilton & Oscar Piastri

Reihe 5: Pierre Gasly & Nico Hülkenberg

Reihe 6: Guanyu Zhou & Charles Leclerc

Reihe 7: Kevin Magnussen & Valtteri Bottas

Reihe 8: Max Verstappen & Yuki Tsunoda

Reihe 9: Alexander Albon & Nyck de Vries

Reihe 10: Lando Norris & Logan Sargeant

Der Formel 1-Rennkalender 2023 sieht für dieses Jahr 23 Rennen vor. 24 Rennen wären laut F1-Reglement möglich, der Renn-Termin am 16. April in China war aber wegen der dortigen Corona-Situation gestrichen worden. Nächste Stationen nach Saudi Arabien sind