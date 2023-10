Unions Fischer nimmt Gosens und Bonucci in die Pflicht

Union Berlins Trainer Urs Fischer sieht seine erfahrenen Neuzugänge nach fünf Niederlagen in Serie in der Pflicht.

03.10.2023 | Stand: 07:45 Uhr

"Es ist nicht ganz so einfach für die Jungs. Es fehlen mit Knoche und Khedira zwei Führungsspieler", sagte der Schweizer vor dem ersten Champions-League-Heimspiel der Köpenicker im Berliner Olympiastadion (18.45 Uhr/DAZN) gegen den SC Braga. Abwehrchef Robin Knoche und Mittelfeldorganisator Rani Khedira fehlen auch gegen die Portugiesen.

Es sei dabei durchaus ein Nachteil, dass die Königsklassen-erfahrenen Robin Gosens, Kevin Volland und Leonardo Bonucci erst spät zur Mannschaft gestoßen seien. "Die Jungs geben ihr Bestmögliches. Aber auch sie: vielleicht noch ein bisschen mehr die Jungs coachen, noch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, auch wenn die Situation nicht ganz so einfach ist", sagte der 57-Jährige. "Ich habe das Gefühl, dass sie es unermüdlich versuchen. Das gelingt nicht immer gleich gut."

Ihre Erfahrung sei aber auch in der Bundesliga gefragt. "Die sind nicht nur morgen gefordert, in der Champions League, sondern auch in der Liga, ihre Erfahrung maximal abzurufen und die Jungs zu unterstützen", sagte Fischer.