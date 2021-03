Unterwegs mit dem Covid-Team der Nordischen Ski-WM Oberstdorf

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf spielen neben sportlichen Höchstleistungen auch negative Testergebnisse eine große Rolle. Unterwegs im Test-Center.

01.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf sind 1400 Volunteers im Einsatz – an der Schanze, im Langlaufstadion oder im Pressezentrum. Viele der ehrenamtlichen Helfer waren an diesen Schauplätzen auch schon bei bisherigen Wintersport-Großereignissen dabei. Eine kleine Gruppe erlebt jedoch bei deser WM eine Premiere – die 30 freiwilligen Helfer, die im Covid-19-Testcenter und in der Koordinierungsstelle arbeiten.

12.000 Corona-Tests bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

In der ersten WM-Woche wurden bis Sonntagmorgen insgesamt 12.000 Tests ausgewertet. Bisher (Stand: Sonntagmorgen) gibt es fünf Neuinfektionen. Diese Fälle werden auf Mutationen untersucht.

„Positive Tests melden wir an das Gesundheitsamt. In dessen Aufgabenbereich liegt dann auch die Kontaktverfolgung und die Anordnung von Quarantänemaßnahmen“, sagt Dr. Jan Tauscher, der medizinische Leiter des Oberstdorfer Covid-Teams.

Er legt auch Wert auf die Feststellung, dass durch das momentane Prozedere der Bevölkerung keine Testkapazitäten weggenommen werden. Das Gesundheitsamt kommt außerdem zu unangemeldeten Kontrollbesuchen vorbei. „Die Tests sind neben den Abstandsregeln und Masken ein Teil des Gesamtkonzepts“, betont Tauscher, der seine Praxis in Oberstdorf hat.

Verschärfte Test-Strategie bei der Ski-WM

Vor dem Beginn der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf wurde die Test-Strategie kurzfristig verschärft. Auf den ersten PCR-Test folgen alle 48 Stunden zwei Antigen-Tests, dann beginnt der Rhythmus von vorne. Getestet werden Athleten, Betreuer, Funktionäre, Helfer und Medienvertreter im Oberstdorfer Eissportzentrum – in einer separaten Halle, in jeweils sechs Kabinen. Bis zu 50 PCR-Tests pro Viertelstunde sind vorgesehen.

Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge, außerdem wird regelmäßig gelüftet. Die ehrenamtlichen Helfer scannen am Eingang die Akkreditierungen der Testpersonen. „Sie brauchen keine medizinischen Vorkenntnisse. Wichtig sind Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit“, sagt Tauscher. „Und optimalerweise sprechen sie auch mehrere Sprachen.“

PCR- und Schnelltests in Oberstdorf

Den PCR-Test selber nehmen geschulte Helfer der Johanniter vor. „Für die Antigen-Tests haben wir einen externen Dienstleister beauftragt, der für den Abstrich eigenes Personal mitbringt“, sagt Tauscher. Während der PCR-Test in Oberstdorf im Rachenraum genommen wird, wird der Abstrich beim Antigen-Test aus der Nase entnommen. „Das hat mit unterschiedlichen Versionen der Testverfahren zu tun“, erklärt Tauscher. Die Proben werden in einem Labor in Kempten ausgewertet, die Antigen-Tests vor Ort in Oberstdorf. Ein weiteres Zentrum für die Antigen-Tests gibt es im Langlaufstadion im Ried.

Wichtig war den Organisatoren, dass die Anmeldung und die Bekanntgabe der Testergebnisse auf digitalem Weg abläuft. Das habe bei manchen bei der ersten Buchung des Testtermins nicht geklappt, aber diese „kleinen Verzögerungen“ waren laut Tamara Dieng verschmerzbar.

Organisation Testzentrum: „Im Großen und Ganzen hat es bisher gut funktioniert“

„Im Großen und Ganzen hat es bisher gut funktioniert“, sagt Dieng, die für die Organisation des Testzentrums vor und während der WM, für die Einteilung der Helfer verantwortlich ist und den Überblick über die Testtermine hat. „Für alle ist das eine Herausforderung, wir sind uns der Verantwortung bewusst.“ Die Vierschanzentournee im vergangenen Dezember war in Sachen Covid-Tests eine Art Generalprobe, wenngleich über einen viel kürzeren Zeitraum.

Im Gegensatz zu den Helfern im Testzentrum beantworten die Volunteers in der Koordinierungsstelle als Ansprechpartner generelle Fragen um die Termine und das Test-Prozedere, dabei werden sie von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes unterstützt. „Die Verzögerungen nehmen ab, alles wird sich einspielen. Ich bin überzeugt, dass wir eine tolle WM erleben“, sagt Dieng.

