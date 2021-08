US Open verteilen Preisgelder neu: Weniger für Sieger, mehr für Quali

Die 57,7 Millionen US-Dollar Preisgeld bei den US Open werden in diesem Jahr neu verteilt. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Quali gibt es mehr.

23.08.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Bei den US Open der Tennisprofis in New York wird in diesem Jahr das Preisgeld von 57,5 Millionen US-Dollar neu verteilt. So werden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Qualifikation 6 Millionen Dollar ausgeschüttet. Dies bedeutet eine Steigerung von 66 Prozent im Vergleich zu 2019, wie die Organisatoren des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison am Montag mitteilten. 2020 war wegen der Coronavirus-Pandemie kein Quali-Wettbewerb gespielt worden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ersten Runde im Hauptfeld bekommen in diesem Jahr 75.000 Dollar, für einen Zweitrunden-Einzug gibt es 115.000 Dollar. Im Gegensatz dazu wurden die Prämien für die Turniersieger reduziert. Die Gewinner bei Damen und Herren erhalten in diesem Jahr 2,5 Millionen US-Dollar, im vergangenen waren es noch 3 Millionen. Die Finalverlierer bekommen 2021 jeweils 1,25 Millionen.

Profis während Corona-Pandemie unterstützen

Mit der Neuverteilung der Preisgelder wollen die Organisatoren auch die Profis unterstützen, die unter der Coronavirus-Pandemie finanziell stärker gelitten haben und größere Einnahmeverluste hinnehmen mussten. Die Qualifikation in New York beginnt am Dienstag, die Spiele im Hauptfeld starten am kommenden Montag.