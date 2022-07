"Uwe Seeler steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet..."

Uwe Seeler ist gestorben. Und ganz Fußball-Deutschland trauert um ein Idol. Auf Twitter teilen Fans ihre schönsten Erinnerungen mit "Uns Uwe".

21.07.2022 | Stand: 19:25 Uhr

Mit 85 Jahren ist Uwe Seeler gestorben. Eine echte Legende ist von der großen Bühne abgetreten - Seeler war nicht nur HSV-Vereins-Ikone, sondern auch weit über Hamburg hinaus ein Vorbild für viele. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kondoliert. Wir haben Reaktionen für Sie gesammelt.

"Deutschland trauert um "Uns Uwe". Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: "So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden."" Bundeskanzler Olaf Scholz

"Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußball-Familie. Seeler stand für ehrlichen Fußball, für Loyalität und Menschlichkeit, er war ein Spieler mit Herz und für die Herzen - wir werden ihn als einen der ganz Besonderen des Sports immer in Erinnerung behalten." Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern

Wenn man gerade acht Jahre alt ist, ist es womöglich noch eher unüblich, dass einem fremde Menschen sehr leid tun.#UweSeeler ist meine erste Erinnerung an dieses Gefühl. pic.twitter.com/qD4aQoMo6h — Jörg #Слава Україні! #Героям слава! (@Kachelmann) July 21, 2022

"Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren. "Uns Uwe" war ein Volksheld, es gab keinen Fan in Deutschland, der ihn nicht verehrt hat. Seeler hat die Nation bewegt - auch über das Spiel hinaus. Ich persönlich hatte das Glück, lange mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und ihn als besonderen Menschen kennenzulernen, der warmherzig, freundlich und offen auf jeden zugegangen ist. Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit seiner Familie, den Angehörigen und Freunden." Herbert Hainer, Präsident FC Bayern

Uwe Seeler: Ein außergewöhnlicher Fußballer, vor allem aber ein außergewöhnlicher Mensch

"Uwe Seeler war ein außergewöhnlicher Fußballer, vor allem aber ein außergewöhnlicher Mensch. Ohne Zweifel ist er einer der besten Stürmer gewesen, die die Bundesrepublik Deutschland je hervorgebracht hat. Uwe Seeler war ein Mann, der tief verwurzelt war in seiner Heimatstadt Hamburg. All dies, gepaart mit einer Bescheidenheit, die ihresgleichen suchte, hat ihn zu einem Idol und zu einem Vorbild für Millionen Menschen werden lassen." Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund

„Ich bin dafür, jetzt erstmal mit der Relation im Dorf zu bleiben.“



Für Uwe Seeler gibt es keine Relationen. Mit ihm geht ein ganz großer… Spieler wie Mensch. Mach‘s gut 😢 #uweseeler #mittelstürmer #legende #hsv — Dunja Hayali (@dunjahayali) July 21, 2022

"Ich bin erschrocken. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen." Rudi Völler

"Uwe Seeler steht für alles, was einen guten Menschen auszeichnet: Bodenständigkeit, Loyalität, Lebensfreude, zudem war er stets nahbar. Er ist der Inbegriff des HSV. In besonderer Erinnerung bleibt mir persönlich unser Zusammensein bei seinem letzten Geburtstag. Er hat gefachsimpelt, nach seinem HSV gefragt, mir Tipps und ein paar Sprüche um die Ohren gegeben. Wir werden ihn nie vergessen und immer in Ehren halten. Jetzt gelten unsere Gedanken und unser Mitgefühl Uwes Familie, der wir unser herzliches Beileid aussprechen." Jonas Boldt, Vorstand Hamburger SV

2014 hatte ich die Gelegenheit mir im Rahmen des "Tag der Legenden " das langersehnte Autogramm zu holen. Ich hatte Gänsehaut und zitterte vor Aufregung.



Machen Sie es gut, lieber Uwe Seeler! Ich bin sehr traurig.#UnsUwe #UweSeeler #Seeler pic.twitter.com/CCHbxYRQG8 — Peter Bahner (@peterbahner) July 21, 2022

Auch Joseph Blatter kondoliert: "Lieber Uwe, Du lebst in unseren Herzen weiter"

"Die Nachricht von Uwes Tod hat bei mir tiefe Betroffenheit ausgelöst, denn wir hatten ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Ich war als Mitglied der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft mit ihm in Brasilien und in Mexiko, als wir für die Erdbebenopfer gespielt haben. Es gibt niemanden, der Uwe Seeler nicht mochte. Deshalb gilt mein herzliches Beileid nicht nur Uwes Familie, sondern der gesamten HSV-Familie. Reinhard Rauball, Präsident von Borussia Dortmund

"Die Welt trauert um einen der besten Mittelstürmer und um eine grandiose Persönlichkeit. Uwe Seeler! Er war auch mein Idol – gleich gross, gleich alt. Und ein begnadeter Goalgetter. Lieber Uwe, Du lebst in unseren Herzen weiter. Ich werde Dich nie vergessen." Joseph Blatter, früherer Präsident des Weltverbands FIFA

"Mit Uwe Seeler verlieren der deutsche Fußball und die gesamte Sportwelt eine absolute Ikone. Der Tod des fairen Sportsmanns und integren Volkshelden macht mich sehr traurig. Er wird fehlen." Bundesinnenministerin Nancy Faeser

Mensch Uwe. Wie sehr hätte ich es dir gegönnt deinen Verein wieder aufsteigen zu sehen. Ruhe in Frieden. Du warst ein ganz Großer. 😢😢#UweSeeler #UnsUwe pic.twitter.com/ppVMpt8ICW — Ali Mir Agha (@alimiragha) July 21, 2022

"Uwe war auch am Millerntor immer ein sehr gern gesehener Gast. Wir bedanken uns für alles, was er für den Fußball geleistet hat!" Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli

"Uwe Seeler war nicht nur für alle Mittelstürmer ein Riesenvorbild und eine absolute Legende. In persönlichen Treffen war er ein supernetter, freundlicher und angenehmer Mensch. Sein Tod macht mich traurig. Ich übersende der Familie meine herzliche Anteilnahme." Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi