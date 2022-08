Van der Linde-Brüder aus Kempten schreiben DTM-Geschichte

Erster Doppelsieg eines Brüderpaares: Sheldon im BMW gewinnt vor Kelvin im Audi, Ricardo Feller Dritter

28.08.2022 | Stand: 08:29 Uhr

Mit dem ersten Doppelsieg eines Brüderpaares haben Sheldon und Kelvin van der Linde aus Kempten auf dem Nürburgring DTM-Geschichte geschrieben. Sheldon (23) feierte im Schubert BMW seinen dritten Saisonsieg, sein Bruder Kelvin (26) erkämpfte im Abt-Audi den zweiten Platz. Das Podium komplettierte der zweite Abt-Fahrer Ricardo Feller. Die DTM lieferte in der Eifel ein überaus spektakuläres und spannendes Rennen, auf das die Zuschauer nach hartnäckigem Nebel bis zum Start um 17.15 Uhr stundenlang warten mussten.

Für die entscheidende Szene des Rennens sorgte ausgerechnet der zum Start die zweiten Saisonhälfte in der Tabelle führende Italiener Mirko Bortolotti. Im Kampf um die Führung verlor der Lamborghini-Werksfahrer in der 29. Runde die Geduld und drehte den im Rennen führenden Red Bull AF Corse Ferrari des Brasilianers Felipe Fraga, so dass beide ohne Punkte blieben. Von Rang drei aus übernahm Sheldon van der Linde die Führung vor Bruder Kelvin, der nach der ersten Rennrunde nur 20. gewesen war. Sheldon brachte seinen dritten Saisonsieg souverän ins Ziel, für Kelvin van der Linde war es der erste Podiumsplatz der Saison. Mit 105 Punkten hat Sheldon van der Linde die Tabellenführung zurückerobert und liegt 16 Punkte vor Bortolotti. René Rast der im Abt-Audi nach einem turbulenten Rennen nur Neunter wurde, ist weiterhin Dritter.

Zieleinlauf von Sheldon van der Linde. Bild: Juergen Tap

„Ich bin absolut sprachlos. Das war immer unser gemeinsames Ziel, einmal gemeinsam auf dem Podium zu stehen. Heute ist dieser Traum wahr geworden“, so ein überglücklicher Sheldon van der Linde. „Das ist der Stoff, aus dem Träume sind. Es ist unglaublich“, jubelte auch Kelvin, und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Beim nächsten Mal sollte vielleicht die Reihenfolge andersherum sein.“ Dazu haben die beiden sympathischen DTM-Stars schon am Sonntag die nächste Gelegenheit.

Die van der Linde-Brüder aus Kempten feiern in der Eifel. Bild: Juergen Tap

Das zehnte Saisonrennen, gleichzeitig das 90. DTM-Rennen auf dem Nürburgring, startet um 13:30 Uhr (live auf ProSieben).