Verstappen hat nächste Vettel-Marke im Visier

In Las Vegas kann Verstappen die Vettel-Bestmarke von 53 Formel-1-Siegen erreichen. Und er kann ihn noch überbieten in diesem Jahr. Insgesamt gelangen nur drei Piloten mehr Siege als Verstappen.

06.11.2023 | Stand: 07:19 Uhr

Max Verstappen hat die nächste Bestmarke von Sebastian Vettel im Visier. Der 26 Jahre alte Niederländer kann schon beim nächsten Formel-1-Rennen die 53 Grand-Prix-Siege des Ende vergangenen Jahr zurückgetretenen Deutschen einstellen.

Mit seinem Erfolg beim Großen Preis von São Paulo am Sonntag kommt Verstappen auf 52 Erfolge. Und zwei Rennen stehen in diesem Jahr noch aus: In zwei Wochen die Premiere in Las Vegas, am darauffolgenden Wochenende das Saisonfinale in Abu Dhabi.

Prost überholt

In der ewigen Sieg-Bestenliste überholte der dreimalige Weltmeister den viermaligen Champion Alain Prost. Der mittlerweile 68 Jahre alte Franzose gewann in seiner Karriere 51 Rennen. Spitzenreiter ist Lewis Hamilton. Der 38 Jahre alte Mercedes-Pilot und siebenmalige Weltmeister feierte bisher 103 Grand-Prix-Siege.

Michael Schumacher (54) kam in seiner Karriere auf 91 Erfolge. Danach kommen bereits Vettel als Dritter und Verstappen als alleiniger Vierter. Mit zehn Siegen in Serie in diesem Jahr hatte Verstappen bereits Vettels Bestmarke von neun Erfolgen nacheinander aus der Saison 2013 ebenfalls in einem Red Bull übertroffen. Mit 17 Siegen in einer Saison holte er zudem mehr als jemals ein Pilot vor ihm in einem Jahr.