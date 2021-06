Verstappen holt Frankreich-Pole - Mick Schumacher baut Unfall

Verstappen nicht zu stoppen - zumindest in der Quali: Der WM-Spitzenreiter hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Frankreich gesichert.

Der Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden war am Samstag in Le Castellet schneller als sein Titelrivale Lewis Hamilton im Mercedes und eroberte zum fünften Mal in seiner Karriere Startplatz eins.

Dritter bei der Jagd auf die besten Startplätze wurde Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Vor dem siebten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) liegt Verstappen in der WM vier Punkte vor Hamilton. Sebastian Vettel belegte in der Qualifikation den zwölften Rang.

Qualifikation zum GP von Frankreich: Schumacher kracht in Streckenbegrenzung

Mick Schumacher schied nach einem Unfall als 15. aus. Der Haas-Pilot verlor bei der Jagd auf die besten Startplätze am Samstag in Le Castellet die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Da nur noch wenige Sekunden zu fahren waren, entschied die Rennleitung, die Einheit nicht mehr neu zu starten.

Schumacher war zu diesem Zeitpunkt auf einem starken 14. Platz. Wegen der Schäden an seinem Wagen konnte er nicht mehr zum zweiten Durchgang antreten. Zuvor war schon Alpha-Tauri-Pilot Yuki Tsunoda nach einem Unfall ausgeschieden.

