Vettel: Michael Schumacher bleibt für mich der Größte

Vor dem Abu Dhabi-GP, bei dem die Formel 1-WM entschieden wird, hat Sebastian Vettel eine große Hoffnung. Und die hat mit Michael Schumacher zu tun.

Die Formel 1 wird am Sonntag in Abu Dhabi entschieden. Wie übrigens in den nächsten zehn Jahren auch. Denn die Veranstalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichneten am Donnerstag einen neuen Vertrag über zehn Jahre. Das gaben das Abu Dhabi Motorsport Management und die Königsklasse am Rand des diesjährigen Showdowns um die Weltmeisterschaft bekannt.

Dieses Jahr jedenfalls wird die WM zwischen Herausforderer Max Verstappen im Red Bull und Titelverteidiger Lewis Hamilton von Mercedes am Sonntag entschieden. Denn beide haben exakt gleich viel Punkte. Der Große Preis von Abu Dhabi wird also für F1-Fans richtig spannend.

Sebastian Vettel hat derweil eine Hoffnung. Und die rührt aus tiefstem Herzen als Verehrer und Fan von Michael Schumacher. Er komme gut mit dem siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton klar, betonte der viermalige Titelträger am Donnerstag im Formel-1-Fahrerlager auf dem Yas Marina Circuit. Und trotzdem: "Auf irgendeine Weise wäre ich glücklich, wenn Michaels Rekord bestehen bliebe, aber selbst, wenn Lewis gewinnt, bleibt Michael für mich der Größte."

Hamilton könnte Michael Schumachers WM-Rekord überbieten

Gewinnt Hamilton (36) die WM, würde er Schumachers sieben Titel nämlich überbieten. Verstappen (24) dagegen wurde noch nie Weltmeister.

Hamilton könne noch einen Titel, zwei, drei, fünf gewinnen, das ändere für ihn nichts, sagte Vettel. Ohne Emotionen betrachtet solle aber der Bessere gewinnen. Mercedes-Superstar Hamilton sei wie auch Red-Bull-Pilot Verstappen eine starke Saison gefahren. "Und beide kommen mit der Chance auf den Titel ins letzte Rennen, weil sie die verdient haben", sagte der gebürtige Heppenheimer.

