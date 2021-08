Vettel zu Disqualifikation in Ungarn: "Müssen wir akzeptieren"

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verschwendet keine unnötigen Gedanken mehr an seine Disqualifikation im vergangenen Rennen in Budapest.

26.08.2021 | Stand: 15:42 Uhr

"Das sind die Regeln, die müssen wir akzeptieren", sagte der Aston-Martin-Fahrer aus Hessen am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Vettel ergänzte aber auch: "Es ist wirklich bitter, denn es war ein tolles Resultat. Es ist vor allem sehr enttäuschend, dass das Team die Punkte verliert, aber wir können nichts machen."

Vettel vor Disqualifikation auf dem zweiten Platz

Vettel hatte den letzten Grand Prix vor der Sommerpause in Ungarn als Zweiter beendet, war aber nachträglich disqualifiziert worden. Nach der Zieldurchfahrt befand sich eine zu geringe Treibstoffmenge im Auto des 34-Jährigen. Nach Angaben des Technischen Delegierten hatten nur noch 0,3 Liter entnommen werden können. Ein Liter ist aber mindestens vorgeschrieben. Vettel hatte den Hungaroring längst verlassen, als die Entscheidung fiel.

"Wir wussten nicht, dass wir ein Problem hatten. Wir hatten keinen Vorteil und hatten auch keine schlechten Absichten", sagte Vettel. An diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Spa wolle er an die gute Leistung anknüpfen. "Wir haben noch viele Rennen und wollen in diesen noch möglichst viele Punkte holen", sagte der Heppenheimer.