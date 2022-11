VfL Wolfsburg löst Vertrag mit Max Kruse auf

Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit dem ausgemusterten Angreifer Max Kruse einvernehmlich aufgelöst. "In offenen und ehrlichen Gesprächen sind wir übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer in einer Mitteilung.

dpa

28.11.2022 | Stand: 17:23 Uhr