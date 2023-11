Viel Lob für Havertz nach Siegtreffer und Tabellenführung

Kai Havertz hat seit dem Wechsel von FC Chelsea zum FC Arsenal viel Kritik abbekommen. Sein Siegtor zur Tabellenführung sorgt nun für viel Lob seines Trainers - für den es ein spezielles Spiel war.

26.11.2023 | Stand: 07:39 Uhr

Das Siegtor zur Tabellenführung in der Premier League hat dem zuletzt in der Kritik stehenden Nationalspieler Kai Havertz viel Lob eingebracht.

"Gegen Mannschaften, die ihren Strafraum auf diese Art und Weise verteidigen, brauchst du genau dieses Spielerprofil. Er ist außergewöhnlich darin. Heute hat er das Spiel für uns gewonnen", lobte Trainer Mikel Arteta nach seinem 200. Spiel als Trainer des FC Arsenal. Havertz traf beim 1:0 gegen den FC Brentford zehn Minuten nach seiner Einwechslung in der 89. Minute per Kopf zum Sieg. Weil Manchester City 1:1 gegen den FC Liverpool spielte, rückte Arsenal auf Rang eins.

Havertz, der in der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim 2:3 gegen die Türkei als Linksverteidiger eingesetzt worden war, freute sich über die große Bedeutung seines zweiten Tores seit dem Wechsel vom FC Chelsea zum Stadtrivalen. "Es war ein spezieller Moment für mich, vor den Fans mit dem Trainer und meinen Mitspielern feiern zu können", sagte der 24-Jährige. "Es ist besonders, für solche Momente spielt man Fußball, solche Momente machen mich stolz."

Schwieriger Start bei Arsenal

Havertz stand bei den Arsenal-Anhängern in der Kritik, weil er seit dem Transfer zu selten den Unterschied ausgemacht hatte. "Ich hatte einige schwere Wochen und Monate, aber ich bin glücklich und hoffe, das in den kommenden Spielen wiederholen zu können", sagte er.

"Wenn die Dinge leicht sind, werden sie nicht wertgeschätzt. Wenn es heute einfacher gelaufen wäre, hätte er nicht die Anerkennung bekommen, die er jetzt bekommen hat", sagte Arteta mit Bezug auf die Durststrecke des Deutschen. "Jeder hat ihn umarmt und ihm gesagt, wie sehr wir ihn lieben - und das hat einen Grund. Es liegt an seiner Art, wie er sich in schwierigen Momenten verhält. Er ist ein Vorbild für uns alle, was man tun muss, wenn man Schwierigkeiten hat."