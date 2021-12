Free-TV oder Stream? Hier gibt es die Vierschanzentournee ab heute live zu sehen

Vierschanzentournee Fernseh-Übertragung: Wann kommt die Qualifikation fürs Skispringen in Oberstdorf heute live im TV bei ARD, ZDF oder Eurosport im Stream?

28.12.2021 | Stand: 07:45 Uhr

Vierschanzentournee heute live im Free-TV und als Stream sehen: Das berühmte Skispringen 2021/2022 muss in Oberstdorf wegen Corona wieder ohne Zuschauer stattfinden. Deshalb werden viele Fans bei der Übertragung vor den Bildschirmen mifiebern.

Wie Wintersport-Fans die 70. Vierschanzentournee auch ohne Anreise nach Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck oder Bischofshofen miterleben können und welches Programm sie erwartet, hat die Allgäuer Zeitung hier zusammengefasst.

Fernsehprogramm: Wer überträgt die Vierschanzentournee 2021/22 live im Stream oder im TV?

Die 70. Vierschanzentournee wird erneut von ARD und ZDF ausgestrahlt, wobei sich beide Sender abwechseln. Auch Spartensender Eurosport überträgt jeweils Qualifikation und die Springen live im TV auf Eurosport 1 und im Livestream bei Joyn PLUS+.

Die Vierschanzentournee ist somit sowohl im Internet-Stream in der Mediathek von ARD und ZDF, als auch im Free-TV kostenlos zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky wird die Vierschanzentournee dagegen nicht ausstrahlen. Alle Aktualisierungen zu den Live-Übertragungen wird die Allgäuer Zeitung in diesem Artikel veröffentlichen.

Bilderstrecke

Vierschanzentournee - Die schönsten Bilder vom Auftaktspringen in Oberstdorf

1 von 20 2 von 20 3 von 20 4 von 20 5 von 20 6 von 20 7 von 20 8 von 20 9 von 20 10 von 20 11 von 20 12 von 20 13 von 20 14 von 20 15 von 20 16 von 20 17 von 20 18 von 20 19 von 20 20 von 20 Karl Geiger gewinnt bei der 69. Internationalen Vierschanzentournee in Oberstdorf. Unsere besten Fotos. Bild: Ralf Lienert, Benedikt Siegert Karl Geiger gewinnt bei der 69. Internationalen Vierschanzentournee in Oberstdorf. Unsere besten Fotos. Bild: Ralf Lienert, Benedikt Siegert 1 von 20 69. Internationale Vierschanzentournee in Oberstdorf:Sieger Karl Geiger - links Kamil Stoch - rechts Marius Lindvik Bild: Ralf Lienert, Benedikt Siegert 69. Internationale Vierschanzentournee in Oberstdorf:Sieger Karl Geiger - links Kamil Stoch - rechts Marius Lindvik Bild: Ralf Lienert, Benedikt Siegert

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Auftaktspringen in Oberstdorf

Lesen Sie auch

Skisprung-Saison 2021/22 Vorfreude auf Weltcup-Auftakt der Skispringer in Nizhny Tagil

Programm am 28. Dezember 2021

14.15 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation, live in der ARD und auf Eurosport

Programm am 29. Dezember 2021

15.00 Uhr: Probedurchgang, 15 Uhr live auf Eurosport

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang, live ab 16.10 in der ARD und auf Eurosport

Anschließend Finale und Siegerehrung, live ab 17.40 Uhr in der ARD und auf Eurosport

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen

Programm am 31. Dezember 2021

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation, live im ZDF und auf Eurosport

Programm am 1. Januar 2022

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang, live ab 13.45 Uhr im ZDF und auf Eurosport

Anschließend Finale und Siegerehrung, live ab 15.10 Uhr im ZDF und auf Eurosport

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Bergiselspringen in Innsbruck

Programm am 3. Januar 2022

11.15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation, live ab 13.15 Uhr im ZDF und auf Eurosport

Programm am 4. Januar 2022

12.00 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang, live ab 13.20 Uhr im ZDF und auf Eurosport

Anschließend Finale und Siegerehrung, live ab 14.40 Uhr im ZDF und auf Eurosport

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Finale, dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Programm am 5. Januar 2022

15.00 Uhr: Offizielles Training

17.15 Uhr: Qualifikation, ab 17 Uhr live in der ARD und auf Eurosport

Programm am 6. Januar 2022

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang, live ab 16.50 Uhr in der ARD und auf Eurosport

Anschließend Final-Durchgang und Siegerehrung, live in der ARD und auf Eurosport

Der Weltcup-Gesamtführende Karl Geiger führt das deutsche Skisprung-Aufgebot für die 70. Vierschanzentournee an. Der Oberstdorfer ist einer von sieben Springern, die von Bundestrainer Stefan Horngacher für das Großereignis nach den Weihnachtsfeiertagen berufen wurden. "Die Tradition der Tournee ist einzigartig. Ein weiteres Kapitel mitgestalten zu können, erfüllt uns mit Stolz. Auch wenn es natürlich sehr bedauerlich ist, wenn auch in diesem Jahr die Ränge pandemiebedingt leer bleiben", sagte Horngacher.

Geiger kommt im Gelben Trikot in seine Heimat im Allgäu, wo am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) der erste Saisonhöhepunkt auf der Schanze beginnt. "Wir wissen, dass wir die Schanzen können, wir sind gut aufgestellt und nehmen die Herausforderung als Team an", sagte Geiger. Auch Markus Eisenbichler und Olympiasieger Andreas Wellinger gehören zum Aufgebot, das den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren anstrebt.

Lesen Sie auch: