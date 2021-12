Heute startet die Vierschanzentournee - alles Wichtige zur Quali, zum Springen und zu Karl Geiger hier

Ein Bild für die Ewigkeit: Deutscher Doppelsieg bei der Nordischen Ski-WM 2019 in Österreich. Auf der Großschanze am Berg Isel in Innsbruck siegt Markus Eisenbichler vor Karl Geiger. Die beiden triumphieren außerdem im Mixed-Wettbewerb gemeinsam mit Katharina Althaus und Juliane Seyfarth sowie im Team-Bewerb an der Seite von Stephan Leyhe und Richard Freitag.