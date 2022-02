Vierschanzentournee 2022/2023: Termine sind bereits fix - Dürfen dieses Mal Zuschauer ins Stadion?

Vierschanzentournee 2022/2023: Die Termine für Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen sind fix. Alle Infos, auch zu Corona, im Newsblog.

02.02.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Skispringen: Die Vierschanzentournee ist die bekannteste Wettbewerbsserie in dieser Disziplin. Im TV und Livestream wird sie weltweit übertragen und ihre Ergebnisse von einem Millionenpublikum verfolgt. 2022/2023 findet die Vierschanzentournee zum 71. Mal statt. Jeweils zwei der vier Springen sind auf deutschen Schanzen angesetzt, zwei auf österreichischen. Die Termine für die Springen des Four HillsTournament 2022/2023 sind bereits fix. Alle Infos zu Tickets, Zeitplan, Corona, Übertragung und Stars wie Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi fassen wir ab sofort in diesem Newsblog zusammen.

Vierschanzentournee 2022/2023 - Termine, Tickets, TV

Oberstdorf : Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee findet am 28./29. Dezember 2022 auf Schattenbergschanze in Oberstdorf im Allgäu statt.

Voraussichtlicher Zeitplan:

12 Uhr Stadioneinlass

14.30 Uhr offizielles Training

16.30 Uhr Qualifikation

12 Uhr Stadioneinlass

15 Uhr Probedurchgang

Garmisch-Partenkirchen : Am 31. Dezember2022 sowie am 1. Januar 2023 geht die Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen ( Oberbayern ) weiter.





Am 31. Dezember2022 sowie am 1. Januar 2023 geht die 2022/2023 auf der Olympiaschanze in ( ) weiter. Innbsbruck: Am 2. und 3. Januar 2023 findet das erste Springen auf österreichischer Seite im Rahmen der Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck statt.





Am 2. und 3. Januar 2023 findet das erste Springen auf österreichischer Seite im Rahmen der 2022/2023 auf der Bergisel-Schanze in statt. Bischofshofen : Am 5. und 6. Januar 2023 geht die Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Paul-Außerleitner-Schanze in BIschofshofen ihrem Höhepunkt entgegen: Auf der während der Tour größten Schanze wird traditionell am Dreikönigstag das Finale eingeläutet. (Alle Angaben gerade in Corona-Zeiten ohne Gewähr)

Der Vorverkauf für die Tickets für die Vierschanzentournee 2022/2023 findet laut Organisatoren voraussichtlich ab Anfang 2022 statt. Aktuelles dazu gibt es auf vierschanzentournee.com. Zuschauer, Veranstalter und Athleten hoffen, dass sich die Coronapandemie nicht erneut negativ auf die Vierschanzentournee auswirkt. So fand die Tournee 2021/2022 aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer statt. Ausschließlich im TV oder im Livestream sahen die Fans statt dessen Bilder von den Ergebnissen und Entscheidungen.

(Lesen Sie auch: Vierschanzentournee für Frauen: Katharina Althaus vom SC Oberstdorf will auf die Großschanzen)

Favoriten VIerschanzentournee 2022/2023:

Großer Dominator der Vierschanzentournee war zuletzt der Japaner Ryoyu Kobayashi. Mit drei Siegen und Platz fünf in Bischofshofen gewann er zum zweiten Mal die Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2022/21. Allerdings reichte es diesmal nicht zum Grand-Slam, also zu Siegen in allen vier Springen. Dieses Kunststück war ihm ein Jahr zuvor gelungen.

(Lesen Sie auch: Ihren Vater kennt jeder Sportfan! Das ist Vierschanzentournee-Moderatorin Lea Wagner)

Sollte Kobayashi in Topform anreisen, gilt er natürlich als großer Favorit für die Vierschanzentournee 2022/2023. Doch auch die starken Norweger mit dem Tournee-Zweiten 2021/2022 Marius Lindvik und dem -Dritten Halvor Egner Granerud zählten dazu. Bester Deutscher bei der Tournee 2021/2022 war Karl Geiger (SC Oberstdorf) auf Rang vier, vor Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Rang fünf. Auch diese beiden Springer könnten bei der Vierschanzentournee 2022/2023 um den Sieg mitspringen.

