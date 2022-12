"Ich bin echt zufrieden": Karl Geiger bester Deutscher bei der Qualifikation in Oberstdorf

Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen - das sind die Austragungsorte der Vierschanzentournee. Hier gibt's alle Infos zur Tour 2022/23.

28.12.2022 | Stand: 19:52 Uhr

Die Vierschanzentournee ist auch 2022/23 die bekannteste Wettbewerbsserie in der Disziplin Skispringen. Und Oberstdorf im Allgäu ist als Austragungsort wieder mit dabei. Die Tournee wird wie immer Im TV und als Livestream weltweit übertragen und ihre Ergebnisse von einem Millionenpublikum verfolgt.

Die Tickets in Oberstdorf für den Wettkampftag beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee sind ausverkauft. Der erste Tag gehört traditionell dem Training und dem Qualifikationsspringen am Nachmittag.

2022/2023 findet die Vierschanzentournee zum 71. Mal statt. Jeweils zwei der vier Springen sind auf deutschen Schanzen angesetzt, zwei auf österreichischen. Alle Infos zu Tickets, Zeitplan, Corona, Übertragung und Stars wie Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi gibt es hier.

Mittwoch, 28. Dezember, 19.50 Uhr: Mit Zuschauern: Auftaktspringen der Tournee steigt in Oberstdorf

Bei der 71. Vierschanzentournee der Skispringer steht der erste Wettbewerb auf dem Programm. Lokalmatador Karl Geiger und seine deutschen Kollegen wollen am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf einen guten Start in das Traditionsevent rund um den Jahreswechsel hinlegen. Der bislang letzte deutsche Sieg im Allgäu gelang vor zwei Jahren dem Oberstdorfer Geiger.

Erstmals seit Januar 2020 sind bei einem Tournee-Springen wieder Zuschauer zugelassen. Am Donnerstag werden 25 000 Fans in der WM-Arena von 2021 erwartet. Die Qualifikation gewann am Mittwoch der Norweger Halvor Egner Granerud.

Mittwoch, 28. Dezember, 18.15 Uhr: Die Duelle der deutschen Skispringer bei der Tournee in Oberstdorf

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. An diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) treten sie wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Markus Eisenbichler

Constantin Schmid (24/Oberaudorf) - Artti Aigro (27/Estland)

Pius Paschke (21/Kiefersfelden) - Jan Hörl (30/Österreich)

Stephan Leyhe (31/Willingen) - Giovanni Bresadola (20/Italien)

Philipp Raimund (14/Oberstdorf) - Vilho Palosaari (37/Finnland)

Andreas Wellinger (8/Ruhpolding) - Muhammed Ali Bedir (43/Türkei)

Karl Geiger (7/Oberstdorf) - Stefan Kraft (44/Österreich)

Mittwoch, 28. Dezember, 18 Uhr: Die Ergebnisse der Qualifikation des Auftaktspringens in Oberdorf

Halvor Egner Granerud (Norwegen) 155,5 Pkt. (133,5 m) Dawid Kubacki (Polen) 146,6 (132,0) Timi Zajc (Slowenien) 141,7 (133,5) Johann André Forfang (Norwegen) 140,5 (134,5) Piotr Zyla (Polen) 140,1 (129,0) Kamil Stoch (Polen) 140,0 (127,5) Karl Geiger (Oberstdorf) 139,8 (129,5) Andreas Wellinger (Ruhpolding) 137,9 (130,0) Daniel-André Tande (Norwegen) 137,8 (131,5) Manuel Fettner (Österreich) 137,5 (129,0)

...

14. Philipp Raimund (Oberstdorf) 131,3 (131,0)

21. Pius Paschke (Kiefersfelden) 123,7 (121,5)

24. Constantin Schmid (Oberaudorf) 121,8 (124,0)

25. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 121,2 (127,5)

31. Stephan Leyhe (Willingen) 117,0 (120,0)

Mittwoch, 28. Dezember, 17.45 Uhr: Karl Geiger Siebter bei der Qualifikation in Oberstdorf

Beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf springt Karl Geiger bei der Qualifikation auf Platz sieben. "Ich bin echt zufrieden", sagte der Allgäuer im Anschluss an die Qualifikation im Interview mit dem ZDF. Beim Springen am Donnerstag trifft Geiger auf den Österreicher Stefan Kraft (Platz 44). Auf den Wettkampf im heimischen Stadion freut sich Karl Geiger trotzdem: "Ich freu mich riesig drauf. Das war ja heute schon der Hammer."

Mittwoch, 28. Dezember, 17.40 Uhr: Granerud gewinnt Qualifikation zum Auftakt der Vierschanzentournee

Halvor Egner Granerud hat die Qualifikation für den Auftakt der Vierschanzentournee gewonnen. Der Skispringer aus Norwegen setzte sich am Mittwoch auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf vor Dawid Kubacki aus Polen und dem Slowenen Timi Zajc durch. Als bester Deutscher qualifizierte sich Lokalmatador Karl Geiger als Siebter für den Wettkampf an diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Der 29-Jährige sprang 129,5 Meter weit. Sieger Granerud gelang ein Satz auf 133,5 Meter.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie feuerten wieder zahlreiche Fans die Springer beim prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel an. Schon bei der Qualifikation verbreiteten 16.000 Zuschauer ausgelassene Stimmung.

Für den Wettkampf der besten 50 Athleten qualifizierten sich neben Geiger auch die anderen sechs deutschen Springer: Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe.

Eisenbichler war mit seinem Sprung auf 127,5 Meter allerdings gar nicht zufrieden. "Ich habe sehr gute Verhältnisse gehabt und konnte sie nicht ausnutzen", sagte der 31-Jährige im ZDF. "Es nervt mich einfach. Ich könnte gerade irgendwas zusammendreschen."

Zu den Topfavoriten zählen die Sportler aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher in diesem Jahr nicht. Geiger liegt als Bester in der Weltcup-Gesamtwertung auf dem siebten Rang.

Mittwoch, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikationsspringen in Oberstdorf hat begonnen

Das Qualifikationsspringen beim Auftakt der Vierschanzentournee 2022/23 in Oberstdorf hat begonnen.

28.12., 10.10 Uhr: Auch das Qualifikationsspringen in Oberstdorf wird natürlich live im TV übertragen. Ab ca. 16.05 Uhr beginnt die Fernsehübertragung im ZDF aus Oberstdorf. Reporter ist Stefan Bier, die Moderation übernimmt Norbert König. Als Experte fungiert der Österreicher Toni Innauer. Hier gibt es die Starterliste fürs Training und die Qualifikation.

28.12., 10 Uhr: Das Zuschauer-Interesse ist groß - auch für den Eröffnungstag. Es wird geraten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Auftakt der Vierschanzentournee nach Oberstdorf anzureisen. Der Linienverkehr im Oberallgäu wird verstärkt. So kommen Sie mit dem Zug zur Schattenbergschanze. Und so funktioniert die Rückreise mit dem Linienbus von der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

28.12., 9.42 Uhr: Das Programm für heute: - 12 Uhr: Stadioneinlass, 14.15 Uhr: Offizielles Training, 16.30 Uhr: Qualifikation

28.12., 9.36 Uhr: Die wichtigsten Daten zur Schattenbergsschanze in Oberstdorf im Überblick:

Gesamthöhe: 140 m

Anlauflänge: 105,5 m

Absprunggschwindigkeit: 92 km/h

Fassungsvermögen Stadion: 27.000 Zuschauer

Schanzenrekord: 143,5 m durch Sigurd Pettersen (Norwegen) am 29.12.2003

28.12., 8.24 Uhr: "Außenseiter sind wir nicht, aber Top-Favorit sind wir auch nicht." Das sagte DSV-Teammanager Horst Hüttel im Morgenmagazin des ZDF. "Wir kommen mit der Rolle ganz gut zurecht. Die Stimmung ist gut, das Anspruchsdenken nicht gesunken. Wenn wir ums Podium mitspringen, wäre ich definitv zufrieden", ergänzte Hüttel.

28.12., 7.17 Uhr: Bei der 71. Vierschanzentournee kommt der Topfavorit wie schon häufig aus Polen. Dawid Kubacki ist der erste Anwärter auf den begehrten goldenen Adler. Er hat jedoch starke internationale Konkurrenz.

27.12., 20.58 Uhr: Die 71. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt. Was gibt es zu wissen? Ein Lexikon in 26 Buchstaben des Alphabets.

27.12., 18.36 Uhr: Andreas Wellinger und Karl Geiger wissen schon, wie sie die Fans vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf um den Finger wickeln.

27.12., 16.16 Uhr: Eine Vierschanzentournee für Frauen? Sowas soll es nun doch frühestens zur Saison 2024/25 geben, sagte Österreichs Ski-Präsidentin Roswitha Stadlober bei einem Pressetermin, bei dem es um das sogenannte Silvester-Turnier in Villach und Ljubno ging.

27.12., 13.22 Uhr: Der Wunsch Profi zu werden, ist bei jungen Skispringern wohl in keiner Zeit des Jahres so ausgeprägt wie während der Vierschanzentournee. Einmal vor mehr als 20.000 Fans von der Schanze abzuheben, darauf arbeiten auch die Nachwuchs-Skispringer des Bundesstützpunkts Ski nordisch in Oberstdorf hin.

17.12., 17.58 Uhr: Karl Geiger ließ die Schultern hängen und winkte enttäuscht in die Kamera: Die deutschen Skispringer um den Hoffnungsträger aus Oberstdorf haben in Engelberg am letzten Weltcup-Wochenende vor der Vierschanzentournee einen Dämpfer kassiert.

Vierschanzentournee 2022/2023 Oberstdorf: Wie sind die Termine?

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee findet am 28./29. Dezember 2022 auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf im Allgäu statt.

Zeitplan der Vierschanzentournee in Oberstdorf

12 Uhr Stadioneinlass

15 Uhr Probedurchgang

16.30 Uhr: Erster Wertungsdurchgang und Finale, anschließend Siegerehrung

Die weiteren Stationen der Vierschanzentournee nach Oberstdorf

Garmisch-Partenkirchen: Am 31. Dezember 2022 sowie am 1. Januar 2023 geht die Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) weiter.

Am 31. Dezember 2022 sowie am 1. Januar 2023 geht die Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern) weiter. Innsbruck Am 2. und 3. Januar 2023 findet das erste Springen auf österreichischer Seite im Rahmen der Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck statt.

Am 2. und 3. Januar 2023 findet das erste Springen auf österreichischer Seite im Rahmen der Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck statt. Bischofshofen: Am 5. und 6. Januar 2023 geht die Vierschanzentournee 2022/2023 auf der Paul-Außerleitner-Schanze in BIschofshofen ihrem Höhepunkt entgegen: Auf der während der Tour größten Schanze wird traditionell am Dreikönigstag das Finale eingeläutet

Wo kann ich Karten für die Vierschanzentournee 2022/2023 kaufen?

Der Vorverkauf für die Vierschanzentournee 2022 hat am 1. September 2022 begonnen. Wintersport-Fans können sich dabei Tickets für alle vier Wettkampforte - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen - sichern. Bei der 71. Auflage rechneten die Organisatoren der Skisprung-Tournee wieder mit einem großen Fan-Andrang. Das Auftaktspringen in Oberstdorf findet am 29. Dezember statt.

Sie interessieren sich für Tickets? Hier können Sie Eintrittskarten für Innsbruck und Bischofshofen kaufen.

Gibt es noch Tickets für die Vierschanzentournee in Oberstdorf 2022?

Nein, Oberstdorf ist bereits ausverkauft. „Nach zwei Jahren ohne Zuschauer erwarten wir in diesem Winter einen besonders großen Ansturm“, sagte Tourneepräsident Dr. Peter Kruijer aus Oberstdorf.

Wo findet die Vierschanzentournee Oberstdorf im Dezember 2022 statt?

Auf der Schattenbergschanze in der WM-Skisprung-Arena (bis 2022 Audi Arena). Die Adresse lautet: Am Faltenbach 27, 87561 Oberstdorf.

Wird die Vierschanzentournee aus Oberstdorf im Free-TV und als Livestream im Internet übertragen?

Ja, das Springen in Oberstdorf kann man live im Free-TV und im Stream verfolgen.

(Lesen Sie auch: Ihren Vater kennt jeder Sportfan! Das ist Vierschanzentournee-Moderatorin Lea Wagner)