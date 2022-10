Villa trennt sich von Gerrard - Spekulationen um Tuchel

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Steven Gerrard ist nicht länger Trainer des Premier-League-Clubs Aston Villa. Der 42 Jahre alte ehemalige Kapitän des FC Liverpool habe den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen, teilte Villa mit.

Als ein Kandidat für die Nachfolge wurde in englischen Medien der ehemalige Bundesliga-Coach Thomas Tuchel gehandelt. Der 49-Jährige musste Anfang September beim FC Chelsea nach einem durchwachsenen Saisonstart gehen.

Gerrard hatte den Cheftrainer-Posten bei Aston Villa im November 2021 übernommen. Der Club hatte am Donnerstag 0:3 beim FC Fulham verloren und war in der Premier League seit vier Partien sieglos. In der Tabelle liegt Villa als 17. nur knapp über der Abstiegszone. Gerrard war vor seinem Wechsel zu dem Club mit den Glasgow Rangers schottischer Meister geworden. Er spielte während seiner Profikarriere fast ausschließlich für den FC Liverpool und wurde bei den Reds zwischen 1998 und 2015 mit über 500 Pflichtspielen zur Vereinsikone.