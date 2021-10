Volle Ränge bei Formel-1-Premiere von Saudi-Arabien möglich

Die Premiere der Formel 1 in Saudi-Arabien kann vor vollen Rängen stattfinden.

19.10.2021 | Stand: 09:50 Uhr

Die Veranstalter des umstrittenen Grand Prix am 5. Dezember gaben am Dienstag bekannt, dass 100 Prozent der möglichen Tickets in den Verkauf gehen würden. Zunächst waren es nur 40 Prozent gewesen, die sogenannten "General Admission Tickets" ohne feste Platzzuweisung waren zurückgehalten worden.

Möglich machen das Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in dem Königreich, denen zufolge auch die volle Auslastung öffentlicher Plätze, Restaurants und Kinos sowie im Transportwesen erlaubt sein sollen. Eine Woche später endet in Abu Dhabi die Formel-1-Saison.

