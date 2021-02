1993 gewinnt die E-Jugend des SV Mauerstetten in Ostfriesland den deutschen Meistertitel. Nach der Siegerehrung geht es für die Ostallgäuer erstmal ins Watt.

23.01.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Sternstunden – in jeder Sportart und in jedem Verein gibt es sie. Es handelt sich oft um sensationelle Siege, große Aufstiege, aufopferungsvolle Wettkämpfe, heroische Einzelleistungen – mitunter sind es auch Duelle gegen übermächtige Gegner, die nicht mit einem sportlichen Erfolg enden, aber aufgrund der besonderen Umstände im Gedächtnis bleiben. In einer kleinen Serie erinnern sich ehemalige und aktive Sportler aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu ihre persönliche Sternstunde.