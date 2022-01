Volleyballer sagen erneut Schnee-Meisterschaften in Oberstaufen ab

Die deutschen Volleyball-Meisterschaften im Schnee fallen coronabedingt auch in diesem Jahr aus.

12.01.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Dies teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mit. Die vierte Snow-DM hätte nach der Absage 2021 eigentlich Ende Februar in Oberstaufen im Oberallgäu stattfinden sollen. 2018 wurde das Event erstmals ausgetragen, damals in Winterberg in Nordrhein-Westfalen.

Snow-Volleyball in Oberstaufen auch 2022 wegen Corona abgesagt

"Wir bedauern es sehr, dass wir auch 2022 kein Snow-Volleyball spielen können. Die aktuellen Pandemie-Entwicklungen und die daraus resultierenden Planungsschwierigkeiten haben diese Entscheidung unumgänglich gemacht", sagte DVV-Vorstand Bernd Janssen. "Wir schauen jetzt positiv ins Jahr 2023. In diesen verrückten Zeiten ist die Absage 2022 die richtige Entscheidung. Aufgeschoben bleibt nicht aufgehoben."

