Vom Ifen nach Iten: Allgäuer trainieren mit Weltklasse-Läufern in Kenia

Das Dorf Iten in Kenia gilt als das Mekka des Laufsports. Auf 2.400 Metern Höhe trainieren die besten Läufer der Welt. Olympiasieger, Weltmeister, Rekordhalter. "Es herrscht eine unglaubliche Atmosphäre dort. Für ein Läufer ist das ein Traum", sagt Kevin Key. Der 23-jährige Student an der Hochschule Kempten muss es wissen: Mit weiteren sechs Ausdauersportlern vom Team Laufsport Saukel "b_faster" (sei schneller) trainierte er zweieinhalb Wochen lang mit der kenianischen Elite. Die Früchte der Strapazen will der Silvesterlauf-Sieger am 2. April beim Halbmarathon in Kempten ernten: Key will erstmals unter 1:10 Stunden laufen! Was ihn und seine Kollegen so stark macht, verrät er hier.

21.07.2022 | Stand: 11:12 Uhr