Von Flick bis Rose: Salzburg als Sprungbrett für Trainer-Karrieren

Die Liste der Trainer, die es über den Wolfsburger Champions-League-Gegner Red Bull Salzburg in die Fußball-Bundesliga schafften, ist lang.

02.11.2021 | Stand: 06:41 Uhr

Vor der Verpflichtung von Florian Kohfeldt haben die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg angeblich auch über Matthias Jaissle als neuen Trainer nachgedacht. Der frühere Bundesliga-Profi von 1899 Hoffenheim trainiert seit dieser Saison Red Bull Salzburg und könnte den österreichischen Serienmeister am Dienstagabend mit einem Sieg in Wolfsburg (18.45 Uhr/DAZN) zum ersten Mal in die K.o.-Runde der Champions League führen. Wie lange der 33-Jährige in Salzburg bleibt, ist offen. In den vergangenen 15 Jahren schafften aber schon zahlreiche bekannte und auch überraschende Namen den Sprung von dort in die Fußball-Bundesliga.

Auch Niko Kovac begann eine Karriere in Salzburg

Niko Kovac: WM-Teilnehmer mit Kroatien, DFB-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt, deutscher Meister mit Bayern München - Niko Kovac hat als Trainer schon einige Erfolge vorzuweisen. Seine Karriere begann 2009 im Nachwuchsbereich und in der Saison 2011/12 als Co-Trainer von RB Salzburg. Seit 2020 trainiert er AS Monaco in der französischen Liga.

Trainer von Eintracht Frankfurt ergriff seinen Beruf in Salzburg

Oliver Glasner: Der aktuelle Trainer von Eintracht Frankfurt hatte beim VfL Wolfsburg und dem Linzer ASK großen Erfolg. Diesen Beruf ergriff er jedoch in Salzburg. RB holte den Diplom-Kaufmann und langjährigen Erstliga-Profi zunächst für das Management. Rangnick machte ihn dann zum Co-Trainer von Roger Schmidt.

Rose führte die Salzburger U19 zum Sieg

Marco Rose: Auf einen Erfolg sind sie in Salzburg besonders stolz: den Gewinn der UEFA Youth League für U19-Teams im Jahr 2017. Der Trainer hieß Marco Rose, mit den Profis von Red Bull erreichte er später auch zum ersten Mal die Champions League sowie das Europa-League-Halbfinale. Deutsche Clubs rissen sich um ihn, er ging erst nach Mönchengladbach und in diesem Sommer zu Borussia Dortmund.

