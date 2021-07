Vor jubelnden Fans: Italiens Mannschaft präsentiert den Pokal

Italiens neue Fußball-Europameister haben ihren EM-Pokal stolz den jubelnden Fans in der Heimat präsentiert.

12.07.2021 | Stand: 19:48 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini fuhr am Montagabend in einem Bus ohne Dach durch die Straßen der italienischen Hauptstadt und feierte den Triumph gemeinsam mit den Fans. Tausende Zuschauer säumten die Straßen und jubelten der Mannschaft zu. Die Menschen schwenkten italienische Fahnen, sangen und hüpften, die Spieler feierten den Titel mit einer gemeinsamen Laola mit ihren Fans.

Italien war am Sonntagabend durch ein 3:2 im Elfmeterschießen im Finale gegen England in London zum zweiten Mal Europameister geworden. Die Mannschaft war am Montag von Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Mario Draghi empfangen worden. Ob auch die geplante Fahrt mit dem offenen Bus durch Rom möglich ist, war lange unklar. Zunächst hieß es, die geplante Tour müsse aus Sorge vor möglichen Ansteckungen mit dem Coronavirus abgesagt werden.

Lesen Sie auch: Die Pressestimmen zum EM-Finale

Bilderstrecke

600 italienische Fans feiern in Kempten den EM-Sieg