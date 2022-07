Wagner schwärmt von BVB-Transfers: "Absoluter Mitfavorit"

Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner lobt die Transferstrategie von Borussia Dortmund und sieht den Vizemeister als gefährlichen Herausforderer für den FC Bayern.

27.07.2022 | Stand: 07:26 Uhr

"In Bestbesetzung ist Dortmund absoluter Mitfavorit", sagte der ehemalige Fußball-Profi der Münchner bei einem Termin des Internet-Sportanbieters DAZN. Dortmund habe "Sensationstransfers" in dieser Sommerpause getätigt. "Ich denke, Dortmund ist in der Lage, Bayern gefährlich zu werden."

Der BVB gab bereits mehr als 80 Millionen Euro für Neuzugänge aus und holte unter anderem Sebastian Haller, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Salih Özcan. Haller fällt mit einer Tumorerkrankung derzeit aus.

"Mit Haller würde ich sie sogar auf Augenhöhe mit Bayern sehen, wenn alles optimal läuft. Schlotterbeck, Hummels und Süle bilden meiner Meinung nach das beste Innenverteidiger-Trio bzw. -Duo in der Bundesliga, für mich vor de Ligt, Upamecano und Hernández - vor allem bei der Spieleröffnung", sagte der 34 Jahre alte DAZN-Experte Wagner.

Dortmund musste den Abgang von Star-Stürmer Erling Haaland an Manchester City verkraften, kassierte aber die fest geschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro für den Norweger. "Wenn ich die Wahl zwischen Adeyemi und Haller auf der einen und Haaland auf der anderen Seite habe, dann würde ich immer Adeyemi und Haller nehmen", sagte der frühere Stürmer Wagner.

