Warriors bezwingen Mavericks und stehen in den NBA-Finals

Die Golden State Warriors haben sich für die NBA-Finals 2022 qualifiziert. Das Team aus San Francisco gewann das fünfte Spiel der Western Conference Finals gegen die Dallas Mavericks mit 120:110 (69:52) und schaltete die Texaner in der "Best of seven"-Serie mit 4:1 aus.

dpa

27.05.2022 | Stand: 07:38 Uhr