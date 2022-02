Fährt die deutsche Skicross-Mannschaft zum Weltcup nach Russland? Verbände diskutieren

Drei Allgäuer Ski-Rennfahrer sollen mit der Nationalmannschaft zu Weltcup-Rennen nach Russland reisen. Wegen des Ukraine-Konflikts diskutieren die Verbände.

24.02.2022 | Stand: 12:56 Uhr

Vom Regen in die Traufe: Direkt nach dem Ende der - zumindest politisch umstrittenen - Olympischen Winterspiele in China ist die deutsche Nationalmannschaft der Skicrosser mit den drei Allgäuern Johanna Holzmann (SC Oberstdorf), Tobias Müller (SC Fischen) und dem in Obermaiselstein wohnhaften Daniel Bohnacker (SC Gerhausen) zu den Weltcup-Rennen ins russische Sunny Valley weitergereist. Dort wurden sie von den aktuellen politischen Ereignissen vollkommen überrascht. In Sunny Valley, nahe der Millionenstadt Tscheljabinsk, sollen am Freitag zwei Qualifikationsläufe und am Samstag und Sonntag jeweils ein Frauen- und ein Männerrennen stattfinden.

In Sunny Valley in Russland sollen am Wochenende Weltcup-Rennen im Skicross stattfinden

Heli Herdt, Sportlicher Leiter beim Deutschen Skiverband, koordiniert die Dienstreise seiner Skicrosser von der DSV-Zentrale in Planegg aus und beruhigt: „Von den kriegerischen Auseinandersetzungen an der russisch-ukrainischen Grenze sind die Sportler etwa 1700 Kilometer weit entfernt, und damit fast genauso weit weg wie wir in Deutschland.“ Eine unmittelbare Gefahr bestehe derzeit nicht. Gleichwohl wisse er um die politische Brisanz.

Herdt möchte am Donnerstagnachmittag mit den Athleten sprechen und ein Meinungsbild einholen. „Vermutlich sagen die: Wir sind Ski-Rennfahrer und fahren jetzt erst einmal unsere Rennen.“ Wenn die Mehrheit sich aber nicht wohl fühle und unabhängig von den Rennen so schnell wie möglich heim wolle, „dann werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um die Sportler nach Hause zu bringen“, so Herdt. Der frühestmögliche reguläre Rückflug, hat Herdt bereits ermittelt, sei am Samstag. „Vorher kriegen wir den ganzen Tross da eh nicht weg.“

Internationaler Skiverband und Deutscher Skiverband sind im Gespräch mit dem Auswärtigen Amt

Auch auf höchster Verbandsebene sind die Rennen in Sunny Valley ein Thema. Man sei in ständigem Kontakt mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Auswärtigen Amt in Berlin und dem Internationalen Skiverband Fis, bestätigte auch DSV-Sprecher Ralph Eder gegenüber unserer Redaktion. Eventuelle weitere Schritte müssten in diesem Kreis besprochen werden.

Herdt nimmt am Donnerstag auch an einer Video-Konferenz mit der Fis teil, bei der mit den Renndirektoren und dem Fis-Generalsekretär über das weitere Vorgehen debattiert werde. Herdt weiß aus langjähriger Erfahrung: „Es gibt Sportarten in der Fis, die sind extrem abhängig von Russland. Vor allem im Freestyle-Sport wären manche Disziplinen ohne Russland nicht mehr existent.“

Allgäuer Athlet Tobias Müller: "Im Endeffekt liegt die Entscheidung nicht bei uns"

Lesen Sie auch

Ukraine-Konflikt und Sport Weltverband berät über mögliche Absage von nordischen Weltcups

Tobias Müller aus Fischen äußerte sich via WhatsApp recht verhalten: „Ich würde mich gerne raushalten aus der Diskussion. Im Endeffekt liegt die Entscheidung nicht bei uns, was wir jetzt machen.“ Er wolle sich jetzt voll auf das Training und die Qualifikationsrennen konzentrieren. Ohne diesen Fokus aufs Wesentliche sei es in seiner Sportart zu riskant. „Sonst wird’s auch für unsere Gesundheit gefährlich.“ Er erwarte eine Entscheidung aus der Heimat, wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Lesen Sie auch: So lief Olympia 2022 aus Sicht der Allgäuer Athleten