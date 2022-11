Die aktuelle Rangliste im Gesamt-Weltcup im Skispringen 2022/23

Wer führt aktuell die Weltcup-Rangliste im Skispringen an? Wie steht es um den Allgäuer Top-Springer Karl Geiger? Die aktuelle Rangliste zum Weltcup.

17.11.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Mit dem Auftakt der historischen Skisprung-Saison 2022/23 in Wisla auf Matten hat das Weltcup-Rennen 2022/23 begonnen. Beim ersten Event der Herren landeten die DSV-Adler abgeschlagen auf den Rängen 13 (Pius Paschke), 17 ( Markus Eisenbichler), 23 (Constantion Schmid) und 25 (Andreas Wellinger und Karl Geiger). Ob sich einer der deutschen Athleten noch bis an die Spitze kämpft?

Gesamtwertung im Gesamtweltcup: Diese Springer liegen vorn

Nächste Chance dafür ist am 26. und 27. November 2022 in Kuusamo in Finnland. Bis dahin sieht die Gesamtwertung im Skisprung-Weltcup der Herren so aus: