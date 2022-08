Werder und Darmstadt erreichen zweite Runde

Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen hat mit ein wenig Mühe seine Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal gelöst. Die Hanseaten siegten beim Viertligisten Energie Cottbus 2:1 (1:0) Auch Zweitligist SV Darmstadt 98 wurde mit dem 3:0 (2:0) beim Drittligisten FC Ingolstadt seiner Favoritenrolle gerecht.

01.08.2022 | Stand: 20:07 Uhr

Damit bleibt es aus der Bundesliga vorerst bei drei Clubs, die ihre Auftakthürde nicht schafften: Die beiden rheinischen Clubs Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln sowie Hertha BSC.

Bundesliga-Atmosphäre herrschte vor 20.078 Fans in Cottbus. Doch die Zeiten, als die Lausitzer im Fußball-Oberhaus für Furore sorgten, sind lange vorbei. Der Nordost-Regionalligist war gegen Bremen auch lange chancenlos und lag durch Tore von Romano Schmid (43.) und Mitchell Weiser (73.) bereits 0:2 hinten. Nach dem Anschlusstor durch Tim Heike (79.) drehte die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz aber auf und war nah dran am Ausgleich.

Letztlich blieb dem sechsmaligen Pokalsieger ein frühes Aus wie im vergangenen Jahr erspart, als Werder bereits in der ersten Runde beim VfL Osnabrück verlor.

In Ingolstadt lief es ähnlich wie im vergangenen Zweitliga-Jahr, als sich Darmstadt bei den Schanzern locker mit 2:0 durchsetzte. Phillip Tietz (15.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (42.) machten dieses Mal bereits in der ersten Halbzeit alles klar. Markus Warming sorgte für den Schlusspunkt (84.).

© dpa-infocom, dpa:220801-99-237702/2

Lesen Sie auch