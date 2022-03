Wichtiger März: FC Augsburg will Saison in "richtige Richtung" lenken

Der März ist für den FC Augsburg ein wichtiger Monat. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl kann Riesenschritte zum Klassenerhalt machen.

Markus Weinzierl informiert sich nach seiner Ankunft auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg erstmal über das Weltgeschehen. Er habe die Nachrichten "bedrückt verfolgt", räumte der Bundesliga-Trainer am Donnerstag ein. "Was in der Welt los ist, beschäftigt einen." Ausblenden könne man das nicht. Russland führt Krieg gegen die Ukraine, und auch ein Proficoach wie Weinzierl muss seinem Job nachgehen und seine Mannschaft vorbereiten.

Das Gastspiel bei Arminia Bielefeld am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) ist eine ganz wichtige Partie für die Augsburger. "Das sind Spiele, in denen hoffentlich Dinge in die richtige Richtung gelenkt werden", sagte Weinzierl zur Bedeutung der Partie des 25. Spieltags. "Wer mehr Willen und Zweikampfstärke hat, wird als Sieger vom Platz gehen."

FC Augsburg kann Bielefeld überholen

Gewinnt der Tabellen-15. aus Augsburg (23 Punkte), überholt er den 14. aus Bielefeld (25). Das wäre nach dem beachtlichen 1:1 gegen Borussia Dortmund vom Sonntag ein wichtiges Zeichen, dass der Verein vielleicht vorzeitig den Klassenerhalt schafft.

"Die drei Spiele im März sind sehr, sehr wichtig", beteuerte Weinzierl mit Blick auf Bielefeld (4.), den FSV Mainz 05 (12.) und VfB Stuttgart (19.). "Wichtig ist, dass wir es positiv zu Ende bringen." Das Ziel: ein zwölftes Bundesligajahr am Stück.

Den Bielefeldern bescheinigt Weinzierl eine in den vergangenen Wochen "sehr positive Entwicklung", sie "zerreißen sich." Flutlicht und bis zu 20 625 Zuschauer in der SchücoArena werden dem Augsburger Coach zufolge für eine "Topstimmung" sorgen. "Natürlich knistert es irgendwo", meinte Weinzierl.

Trainer Weinzierl kann mit Stürmer Andi Zeqiri planen

Im wichtigen Duell um den Klassenverbleib kann er wieder mit Stürmer Andi Zeqiri planen. Der Schweizer steht nach seiner Corona-Pause zur Verfügung. Dafür müssen die Augsburger auf den Gelb-gesperrten Mittelfeldspieler Niklas Dorsch verzichten. Weinzierl nannte am Donnerstag Jan Moravek und Carlos Gruezo als Alternativen. Stürmer André Hahn ist nach verbüßter Gelb-Sperre wieder dabei.

Der FC Augsburg war für die Arminia bislang aber ein Gegner, den man noch nicht bezwingen konnte. In sieben Pflichtspielen reichte es für Bielefeld nur zweimal zu einem Punktgewinn. "Wir wollen versuchen, gegen die Statistik anzugehen", forderte Trainer Frank Kramer und ergänzte: "Aus der Tabellenkonstellation ergibt sich schon die Wichtigkeit. Aber wir haben auch danach noch neun Spiele, in denen 27 Punkte vergeben werden." Dennoch stehe fest: "Jeder Sieg ist Balsam und kann der Gesamtsituation gut tun."