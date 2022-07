Wie geht es weiter mit den Allgäu Comets?

Bei den Footballern der Allgäu Comets rumort es: Nach der Trennung vom langjährigen Coach Brian Caler wollen mehrere Mitglieder des bisherigen Trainerteams aufhören. Der geschasste Übungsleiter äußert sich auch noch mal - und mittendrin muss die Vorstandschaft einen Nachfolger suchen. Alles über den Stand der Dinge hier...

15.07.2022 | Stand: 09:58 Uhr

Die American Footballer der Allgäu Comets stehen vor einem personellen Umbruch. Nach der Trennung von Cheftrainer Brian Caler (wir haben hier berichtetet) ist auch das Engagement weiterer Mitglieder des bisherigen Trainerteams fraglich. Zumindest einem ist aufgrund der Umstände des Trainer-Abschieds die Lust am Weitermachen vergangen - ebenso dem Technischen Leiter Frank Schleif, der aus Solidarität zu seinem Schwiegersohn Brian Caler sein Amt bereits niederlegte.

Die Comets-Führung ist nun damit beschäftigt, die Nachfolge von Caler schnellstmöglich zu regeln. Zwei Kandidaten seien in der engeren Auswahl, bestätigt Vorsitzender Adi Hölzli gegenüber der Allgäuer Zeitung. „Schon in den nächsten Tagen werden wir eine Entscheidung treffen“, sagt der 32-Jährige. Danach werde man ein schlagkräftiges Trainerteam um den neuen Chefcoach zusammenstellen. Auch die Frage, wie die erste Mannschaft in der neuen GFL-Saison aussehen wird und ob wieder eine zweite Mannschaft gemeldet wird, soll nachrangig geklärt werden.

Einige Comets-Spieler streuen ihrem Ex-Coach Rosen. Bild: Ralf Lienert

Wie unsere Zeitung erfuhr, werden Offensiv-Koordinator Dario Kagermeier und Running-Back-Assistent Matthias Frasch aus zeitlichen Gründen aufhören. Mark Markert, der in den letzten fünf Jahren als Defense-Coach die rechte Hand von Caler war, stößt der Vorstandsbeschluss in Sachen Trainer immer noch sauer auf. „Meine Motivation ist stark fallend. Zur Zeit kann ich mir nicht vorstellen, nächstes Jahr noch Trainer zu sein“, sagt der 46-jährige gebürtige US-Amerikaner.

Zu viele Differenzen hätte es zuletzt zwischen Vorstand und Trainerteam gegeben. „Oft haben wir Entscheidungen einfach vor die Nase gesetzt bekommen. Es wurde viel zu wenig kommuniziert“, kritisiert Markert. In vielen Punkten erklärt er sich solidarisch mit dem geschassten Coach: „Jeder andere Verein würde sich glücklich schätzen, eine Kapazität wie Caler an der Linie zu haben.“ In Richtung des neuen Cheftrainers sagt Markert: „Brians Nachfolger wird in große Fußstapfen treten.“

Auch bei Fans und Spielern wirkt die Nicht-Verlängerung mit Caler nach. In den sozialen Medien wirft ein Mitglied der „Comets-Family“ dem Vorstand „Charakterlosigkeit“ vor. Auch bei zahlreichen Spielern hat Caler immer noch einen Stein im Brett. Wide Receiver Christian Hafels sagt beispielsweise: „Ich war erst einmal total baff, als Brian uns mitgeteilt hat, dass er nicht mehr unser Trainer ist.“ Hafels, 2011 als Jugend-Quarterback zur ersten Mannschaft gestoßen, lobt Caler in den höchsten Tönen: „Brian hat mich sportlich in die richtige Richtung gedrückt und enorm gefördert. Auch menschlich hat er mich weitergebracht.“

Für den 25-Jährigen sei der US-Amerikaner „mehr als nur ein Trainer“ gewesen. In die gleiche Kerbe schlägt Defense Liner und Spielersprecher Peter Arentsen, der unter Caler den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat: „Ohne Brian wäre ich nicht der Sportler, der ich heute bin. Er hat einen riesen Anteil an meinem Erfolg.“

"Quatsch und Lüge"

Caler zeigte sich zwei Wochen nach der Trennung bei einem Besuch der AZ -Sportredaktion emotional aufgeräumt. „Kein Thema, wenn man nach neun Jahren den Coach tauschen möchte, muss ich das akzeptieren.“ Aber die Art und Weise sei nicht okay gewesen, beklagt der 37-Jährige. Dass Vorsitzender Hölzli ihm mangelnden Elan und Abnutzungserscheinungen vorgeworfen hat, empfindet er als „Quatsch und Lüge“. Zudem schade das seinem Ruf - ausgerechnet jetzt, wo er sich einen neuen Arbeitgeber suchen muss.

Fünf Siege in den letzten sechs Erstliga-Spielen seien Beweis genug dafür, dass er bis zum Schluss mit großem Eifer mit der Mannschaft gearbeitet habe. Dass die Play-offs verpasst wurden und Hölzli nun behaupte, die Saison sei nicht nach Wunsch verlaufen, will Caler geraderücken. „Der Vorstand - nicht ich - hat zu Saisonbeginn das Ziel Klassenerhalt ausgegeben. Und nun heißt es, wir hätten mehr erreichen können oder müssen. Das passt nicht.“ Letztlich sei ausschlaggebend gewesen, dass aus Kostengründen zu wenige Spieler und Trainer zur Verfügung standen. Auf diesen Missstand habe er mehrfach hingewiesen, passiert sei nichts.

Rückblickend ärgert sich Caler genauso wie sein Schwiegervater Frank Schleif darüber, dass beide zu Saisonbeginn abgenickt hatten, als die Klubführung sich auf eine Kommunikationsstrategie einigte und den Fans und der Öffentlichkeit fünf Abgänge verkaufen wollte, obwohl es 25 waren. „Schon damals hätten die Karten auf den Tisch gehört“, sagt Schleif, der das Vertrauensverhältnis zum Vorstand nachhaltig gestört sieht. Bei den Neuwahlen Ende Oktober muss er ebenso ersetzt werden wie Beisitzerin Anja Bloch und Jugendleiter Franz Nieberle, die aus privaten Gründen zurücktreten. Auch Pressesprecher Florian John hört auf. Er vermisste nach vereinsinternen Verunglimpfungen gegen ihn eine klare Rückendeckung des Präsidiums.