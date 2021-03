Onkel und Neffe sehen sich wieder bei der Nordischen Ski-WM

Onkel und Neffe sehen sich bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf nach über zehn Jahren zufällig wieder.

01.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit diesem Wiedersehen hatte Herbert Schott nicht gerechnet, als er am Renksteg in den Pendelbus stieg. Am Abholpunkt für die Helfer bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf traf er völlig überraschend seinen Onkel – der ebenfalls Herbert Schott heißt!

„Die Freude war groß, denn wir haben uns über zehn Jahre nicht mehr gesehen“, meinte der „junge Schott“. Onkel Herbert Schott wohnt in Tiefenbach und ist Mitglied des SC Oberstdorf. Seit vielen Jahren ist er bei Sportveranstaltungen in Oberstdorf als freiwilliger Helfer im Einsatz. Bei dieser WM hat er den reibungslosen Ablauf bei den Haltestationen der Pendelbusse im Blick.

Wiedersehen bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Solche Wiedersehen seien Geschichten, die das Leben schreibt, findet der jüngere Schott. Über die Gründe, warum sich die beiden so lange nicht gesehen haben, will der 60-Jährige nicht sprechen. „Ich habe ihn jedenfalls sofort wieder erkannt und bin direkt auf ihn zugelaufen“, sagt Schott. „Ich hatte ja eine Mütze auf – als ich bei ihm angekommen bin, hat er geschmunzelt und mich auch erkannt.“

Der begeisterte Wintersportfan, der sogar nach seinem Onkel benannt wurde, kommt aus Walddorfhäslach bei Reutlingen und für ihn war eigentlich klar, dass er als Fan bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf dabei sein würde.

Volunteer bei der WM

Nachdem keine Zuschauer bei der WM zugelassen wurden und Schott erfuhr, dass Volunteers gesucht werden, entschloss er sich, bei dieser Veranstaltung nicht nur hinter der Bande zu stehen und anzufeuern, sondern ganz nahe dran zu sein: „Ich wollte mit anpacken und meinen Teil dazu beitragen, dass die Weltmeisterschaft zu einem Erfolg wird“, erzählt Schott. Seit Beginn der Wettkämpfe ist er nun im Langlaufstadion im Einsatz. Dort scannt er die Akkreditierungen aller Personen, die auf das Gelände wollen.

500 Meter weiter ist Onkel Herbert Schott im Einsatz, weitere Wiedersehen sind also nicht ausgeschlossen. Und am Wochenende gibt es noch einen besonderen Anlass: Der Oberstdorfer Schott wird am Schlusstag der WM 83 Jahre alt. Sein Neffe wird ihm auf jeden Fall gratulieren.

