Das sehen Wintersport-Fans am Wochenende - Wo stehen die Allgäuer Athleten?

Skispringen, Slalom, Biathlon: Von 9. bis 11. Dezember ist viel Wintersport geboten. Wann die Rennen zu sehen sind und wie es um die Allgäuer Athleten steht.

08.12.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Egal ob Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt (Deutschland), Ski-Langlauf-Weltcup in Beitostølen (Norwegen) oder der Riesenslalom in Val d'Isere (Frankreich) - Wintersportfans kommen am Wochenende vom 9. bis 11. Dezember voll auf ihre Kosten.

Um aber bei den vielen Events und Wettkämpfen nicht den Überblick zu verlieren, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen, was an diesem Wintersport-Wochenende wann ansteht - und wie es um die Allgäuer Athletinnen und Athleten steht.

Wintersport am Wochenende: Die Übersicht:

Freitag, 9.12.2022, 10 Uhr: Qualifikation Herren

Qualifikation Herren Freitag, 9.12.2022, 11.45 Uhr: 1. Durchgang Herren

1. Durchgang Herren anschließend: Finaldurchgang

Sonntag, 11.12.2022, 14.30 Uhr: Qualifikation Herren

Qualifikation Herren Sonntag, 11.12.2022, 15.45 Uhr: 1. Durchgang Herren

1. Durchgang Herren anschließend Finaldurchgang

Sonntag, 11.12.2022, 11 Uhr : Qualifikation

: Qualifikation Sonntag, 11.12.2022, 12.15 Uhr : 1. Durchgang Damen

: 1. Durchgang Damen anschließend Finaldurchgang

Samstag, 10.12.2022, 11.45 Uhr: 1. Durchgang Mixed-Team

1. Durchgang Mixed-Team anschließend Finaldurchgang

Samstag, 10.12.2022, 9.30 Uhr : Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 1. Durchgang

: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 1. Durchgang Samstag, 10.12.2022, 12.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 2. Durchgang

Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 2. Durchgang Sonntag, 11.12.2022, 9.30 Uhr : Slalom der Herren in Val d'Isère, 1. Durchgang

: Slalom der Herren in Val d'Isère, 1. Durchgang Sonntag, 11.12.2022, 12.30 Uhr: Slalom der Herren in Val d'Isère, 2. Durchgang

Samstag, 10.12.2022, 10.30 Uhr: Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, 1. Durchgang

Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, 1. Durchgang Samstag, 10.12.2022, 13.30 Uhr: Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, 2. Durchgang

Frauen-Riesenslalom in Sestriere, Italien, 2. Durchgang Sonntag, 11.12.2022, 10.30 Uhr: Frauen-Slalom in Sestriere, Italien, 1. Durchgang

Frauen-Slalom in Sestriere, Italien, 1. Durchgang Sonntag, 11.12.2022, 13.30 Uhr: Frauen-Slalom in Sestriere, Italien, 2. Durchgang

Freitag, 9.12.2022, 13.45 Uhr: Sprint der Männer über 10 Kilometer

Sprint der über 10 Kilometer Samstag, 10.12.2022, 11.30 Uhr: Biathlon-Verfolgung der Frauen über 10 Kilometer

Biathlon-Verfolgung der über 10 Kilometer Samstag, 10.12.2022, 13.40 Uhr: Biathlon-Staffel der Männer über 4x7,5 Kilometer

Biathlon-Staffel der über 4x7,5 Kilometer Sonntag, 11.12.2022, 11.30 Uhr: Biathlon-Staffel der Frauen über 4x6 Kilometer

Biathlon-Staffel der über 4x6 Kilometer Sonntag 11.12.2022, 14.15 Uhr: Verfolgungsrennen der Männer über 12,5 Kilometer

Freitag, 9.12.2022, 12 Uhr: Sprint klassisch (Männer und Frauen )

Sprint klassisch ) Samstag, 10.12.2022, 10 Uhr: 10 km klassisch Frauen

10 km klassisch Samstag, 10.12.2022, 12.15 Uhr: 10 km klassisch Männer

10 km klassisch Sonntag, 11.12.2022, 13.15 Uhr: Mixed-Staffel 4 x 5 km

Herren-Weltcup im Skispringen in Titisee-Neustadt: Karl Geiger sucht noch nach seiner Form

Der Olympia-Dritte von 2022 sucht im Skisprung-Weltcup 2022/23 noch nach seiner Form. Aktuell auf Rang 23 in der aktuellen Gesamtwertung im Weltcup, sprang der Oberstdorfer am ersten Sprungtag in Finnland erstmals in dieser Saison unter die Top 10. Führender DSV-Springer ist bisher Pius Paschke auf Rang 11.

Doch nicht nur Geiger springt derzeit seiner Form hinterher: Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi (Japan) liegt im Weltcup aktuell sogar noch einen Rang hinter Geiger. Es ist noch früh in der Saison - beim Skispringen in Titisee-Neustadt kann Geiger mit einem starken Lauf einige Plätze gutmachen. Sonst bleibt noch die Hoffnung, dass er vor heimischer Kulisse - beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf - ordentlich Punkte sammelt.

Der Skisprung-Weltcup der Herren wird am Wochenende im ZDF, auf Eurosport und in mehreren Streams übertragen.

Skisprung-Weltcup der Frauen in Titisee-Neustadt: Katharina Althaus mit Podestplatzierung

Beim Skispringen der Damen können sich die DSV-Adlerinnen über eine (Allgäuer) Springerin unter den Top drei freuen: Katharina Althaus liegt aktuell mit 240 Punkten auf Rang drei in der Gesamtwertung - 60 Punkte hinter der führenden Österreicherin Eva Pinkelnig.

In Lillehammer in Norwegen hat die Allgäuerin den DSV-Skispringerinnen den ersten Saisonsieg beschert. Auch beim früheren Weltcup-Start in Wisla (Polen) auf Matten hat die Allgäuerin Althaus überzeugt und sprang zum Einstieg auf Platz drei. Die Form lässt hoffen - vielleicht wird die Weltcup-Spitze nach dem Stopp in Titisee-Neustadt umgestellt.

Der Skisprung-Weltcup der Damen wird am Wochenende im ZDF, auf Eurosport und in Streams übertragen.

Langlauf-Weltcup in Beitostølen (Norwegen): Wahl-Allgäuerin Hennig zuletzt mit Top-Leistung

Aus deutscher Sicht hatte Katharina Hennig in der Vorwoche beim Weltcup im norwegischen Lillehammer für beste Schlagzeilen gesorgt. Die 26-jährige Olympiasiegerin verpasste ihren ersten Sieg im Weltcup der Skilangläuferinnen nach einem ganz starken Rennen über zehn Kilometer in der freien Technik nur um 3,8 Sekunden. Hennig ist seit 2018 Wahl-Sonthofenerin - der Liebe wegen zog sie ins Allgäu.

Im Weltcup-Rennen am Wochenende in Beitostølen wird in klassischer Technik gelaufen. Hennig ist derzeit auf Rang acht in der Gesamtwertung im Weltcup, ihre Landsfrau Victoria Carl auf Rang sechs.

