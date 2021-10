Deutsche Fußballerinnen gewinnen gegen Israel 7:0

Auch das vierte Qualifikationsspiel der WM gewannen die DFB-Frauen. Damit baut die Mannschaft die Führung in ihrer Gruppe weiter aus.

26.10.2021 | Stand: 18:28 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen haben auch das vierte Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gewonnen. Die DFB-Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich am Dienstag in Essen mit 7:0 (4:0) gegen Außenseiter Israel durch. Fünf Tage nach dem mühsamen 1:0 im Hinspiel in Petach Tikva zeigte sich das Team dabei stark verbessert.

Vor nur 1814 Zuschauern erzielten die Hoffenheimerin Jule Brand (20. und 45. Minute), Kapitänin Sara Däbritz von Paris Saint-Germain (26.), die Frankfurterin Laura Freigang (42.), Lina Magull vom FC Bayern (56.), Tabea Waßmuth (71.) und Felicitas Rauch (78./beide VfL Wolfsburg) die Tore.

Deutsche Fußballerinnen bauen Führung in der WM-Qualifikation aus

Damit baute der Olympiasieger von 2016 seine Führung in der Gruppe H der WM-Qualifikation nach vier Spielen auf zwölf Punkte und 20:1 Tore aus. Als nächstes geht es für die Frauen-Nationalmannschaft am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei und am 30. November in Faro gegen Portugal.

