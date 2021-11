Was Sie vor der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein wissen müssen

Am Donnerstag spielt die deutsche Fußball-Nationmannschaft die WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Alles zum Sendetermin, dem Kader und der Länderspielbilanz.

10.11.2021 | Stand: 09:28 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationmannschaft bestreitet am Donnerstag das Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein für die Fußball-WM 2022 in Katar. Was Sie vor dem Spiel wissen müssen:

Länderspielbilanz: Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein ihr 984. Länderspiel. Die Bilanz ist mit 571 Siegen, 201 Remis und 211 Niederlagen positiv. 2212 Tore erzielte das DFB-Team, 1155 Tore kassierte es.

Der deutsche Kader vor der WM-Qualifikation am Donnerstag