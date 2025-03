WM in Trondheim endet mit Riesenskandal: Wieder manipuliert ein Gastgeber-Land

Diese Nordische Ski-Weltmeisterschaft in Trondheim geht mit einem handfesten Skandal zu Ende. Drei von vier norwegischen Skispringern sind am letzten Wochenende der Titelkämpfe disqualifiziert worden, Marius Lindvik bekam die Silbermedaille aberkannt. Das wirft einen dunklen Schatten auf eine Veranstaltung, die sich damit rühmen wollte, Zuschauer- und Stimmungsrekorde zu brechen. Ausgerechnet in der Heimat des nordischen Wintersports wurden stattdessen rekordverdächtig viele Regeln gebrochen. Vom Gastgeberland.

