Wo Football-Fans den Super Bowl sehen können

Der Super Bowl ist jährlich eines der Sport-Highlights in den USA. Millionen von Amerikanern schauen dabei zu, wie zwei Football-Teams um den Sieg spielen. Doch nicht nur das Sport-Event an sich ist spannend, sondern auch das, was sich währenddessen in den amerikanischen Wohnzimmern abspielt. Die Bildergalerie zeigt 13 kuriose Fakten rund um den Super Bowl. Auf dem Foto ist das Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta beim Super Bowl 2019 zu sehen.