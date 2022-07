Wo kommt 1860 gegen Dortmund heute live im TV und als Stream?

Im DFB-Pokal trifft 1860 heute auf Dortmund. Das Spiel Löwen gegen BVB ist live im Free-TV und als kostenloser Stream zu sehen. Hier Sender und Uhrzeit.

29.07.2022 | Stand: 19:20 Uhr

1860 München gegen Borussia Dortmund - so lautet die spannende Partie heute (Freitag, 29.7.22) im DFB-Pokal. Und Fußball-Fans können sich freuen, denn das Spiel Löwen vs. BVB wird live im Free-TV und als kostenloser Stream im Internet gezeigt.

Pokal sehen: Wo läuft 1860 gegen Dortmund heute im TV?

Das Spiel wird live im ZDF gezeigt. Die Übertragung im Free-TV beginnt um 20.45 Uhr. Außerdem zeigt Sky das Spiel im Pay-TV.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Pokalspiel der Münchner Löwen gegen Dortmund heute Abend?

1860-Coach Michael Köllne würde gegen den Mega-Favoriten Borussia Dortmund gerne ein Ergebnis sehen wie einst ein anderer David gegen Goliath. "Ich kann mich noch immer erinnern an Vestenbergsgreuth...", sagte Köllner in Erinnerung an eine der größten Pokal-Sensationen, die sich vor fast 20 Jahren in Franken zugetragen hatte. 1994 besiegte der damalige Regionalligist TSV Vestenbergsgreuth Bayern Münchens Starsensemble mit 1:0.

Wie sind die Chancen der Löwen gegen Dortmund tatsächlich?

Vor einem Jahr warfen Köllners Sechziger den Ruhrpott-Rivalen FC Schalke 04 aus dem Cup. Und beim letzten Pokalduell 2013 zwangen die "Löwen" - damals noch als Zweitligist - den BVB in Runde zwei immerhin in die Verlängerung. Die nackten Fakten sprechen natürlich für den BVB.

Mit welcher Mannschafts-Aufstellung gehen 1860 und der BVB ins Spiel?

Dortmund dürfte mit seinem neuen Nationalspieler-Trio Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi auflaufen - eben auch ohne Haller. Die schwere Erkrankung des 30 Millionen Euro teuren Stürmers lastet auf dem BVB-Team. Neben Haller muss der BVB auf Neuzugang Salih Özcan, Tom Rothe und Felix Passlack verzichten. Dagegen meldeten sich die zuletzt angeschlagenen Gregor Kobel und Emre Can fit zurück.

Wie gingen die früheren Pokal-Spiele 1860-BVB aus?

Die beiden Teams treffen zum fünften Mal im Pokal aufeinander - zuletzt gewannen die Dortmunder vor neun Jahren 2:0 nach Verlängerung in München. Einmal konnten sich auch die "Löwen" durchsetzen: 1964 im Erstrundenspiel mit 3:1.

Welche Pokalspiele werden noch im Free-TV gezeigt?

ARD und ZDF haben sich neben 1860-BVB 14 Spiele des nationalen Cup-Wettbewerbs pro Saison gesichert. Der Vertrag mit dem DFB gilt bis 2025/26. Das sind zwei Partien mehr als bisher im Ersten und bei Sport1 übertragen wurden. Außerdem dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender umfangreiche Höhepunkt-Sendungen ausstrahlen.