Alexander Zverev hat bei den French Open das Duell mit Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz gewonnen und in Paris das Halbfinale erreicht.

31.05.2022 | Stand: 20:15 Uhr

Der Olympiasieger siegte gegen den spanischen Senkrechtstarter mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (9:7) und steht damit wie im Vorjahr beim Sandplatz-Klassiker unter den besten Vier. Zverev (25) verwandelte gegen Alcaraz (19) nach 3:18 Stunden seinen zweiten Matchball und trifft nun am Freitag entweder auf Novak Djokovic oder Rafael Nadal. Das Giganten-Duell stand am Dienstag noch am Abend auf dem Programm.