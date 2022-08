Zverev will Davis Cup in Hamburg spielen

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine Zusage für den Davis Cup in seiner Heimatstadt Hamburg gegeben.

"Ich habe schon angefangen, fleißig zu trainieren für den Davis Cup", sagte der 25-Jährige. "Es ist überhaupt keine Frage in meinem Kopf, dass ich beim Davis Cup dabei sein werde."

Der Weltranglisten-Zweite war im Halbfinale der French Open am 3. Juni gegen Rafael Nadal umgeknickt und hatte sich alle drei seitlichen Bänder im rechten Sprunggelenk gerissen. Er sei selbst überrascht über den schnellen Heilungsverlauf.

Die Davis Cup Group Finals finden vom 13. bis 18. September am Hamburger Rothenbaum statt. Dabei trifft das deutsche Team von Teamchef Michael Kohlmann auf Frankreich (14. September), Belgien (16. September) und Australien (18. September).

"Klar sind das starke Gegner, aber wir haben auch eine starke Mannschaft", sagte er. "Das wird für mich ein Highlight sein in diesem Jahr, auch ein Highlight für die anderen, die im Team sein werden." Ziel ist es, die Gruppe zu gewinnen und sich für das Finalturnier vom 22. bis 27 November in Malaga zu qualifizieren.

In Hamburg wird auf einem Hartplatz statt auf dem am Rothenbaum üblichen Sandplatz gespielt. Zudem wird das Dach des Stadions geschlossen.

Offen ließ Zverev, ob er noch bei den US Open starten wird. "Sicher bin ich mir nicht, ob es noch etwas mit den US Open werden wird", meinte er. In zehn Tagen werde er mehr wissen. "Wäre es ein normales Turnier best of three, dann könnte ich sagen, vielleicht wäre ich schon soweit. Aber best of five als erstes Turnier zurück, ist schwierig."